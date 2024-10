Francesc Mauri publica unas impactantes imágenes de la lluvia y aconseja: 'Mejor no..'

El reconocido meteorólogo de TV3, Francesc Mauri, ha publicado en redes sociales un mensaje urgente acompañado de imágenes impactantes sobre el temporal que afecta Catalunya, especialmente en la zona de las Terres de l’Ebre. A través de su cuenta de Twitter, Mauri advirtió a la población sobre la peligrosidad de las lluvias que pueden caer este lunes y que en las últimas horas ya han alcanzado una intensidad inusual. Las imágenes muestran calles inundadas y vehículos atrapados en el agua, lo que ha provocado gran preocupación entre los habitantes de zonas vulnerables al desbordamiento.

En su mensaje, Mauri enfatizó la importancia de evitar pasar por rieras y vados de río, que pueden volverse especialmente peligrosos en condiciones de fuertes lluvias. Además, aconsejó evitar circular en automóvil si no es absolutamente necesario, ya que las vías podrían verse comprometidas en cualquier momento; "Mejor no circular si no es imprescindible", sentenciaba, contundente. La advertencia se ha vuelto particularmente relevante para quienes deben movilizarse por las zonas rurales y áreas urbanas susceptibles a inundaciones, que se ven afectadas por el desbordamiento de cauces y el colapso de drenajes.

Este temporal no es un evento aislado, sino que forma parte de una serie de perturbaciones que han impactado a Catalunya estos últimos días, lo que ha llevado a los servicios de emergencia y a las autoridades locales a redoblar los esfuerzos para alertar a la ciudadanía y activar protocolos de seguridad.

Cabreo en Cambrils

Los habitantes del barrio de Vilafortuny, uno de los puntos que ha reportado importantes acumulaciones de agua, compartieron videos que reflejan la magnitud de las precipitaciones y el estado de alerta de los residentes. Estos ciudadanos han expresado su preocupación por los daños que podrían generarse en viviendas, infraestructuras y en el transporte local. La situación ha desatado una fuerte reacción en redes, donde muchos usuarios han pedido mayor intervención de las autoridades para gestionar el impacto del temporal.

Esta recomendación de Francesc Mauri cobra relevancia considerando que las lluvias no solo afectan la movilidad, sino también la seguridad de quienes viven en áreas propensas a inundaciones. La acumulación de agua en carreteras y caminos, sumada a la saturación de los sistemas de drenaje, aumenta el riesgo de accidentes y complicaciones. Ante la posibilidad de que el temporal continúe, Mauri invita a seguir las actualizaciones del Meteocat y a permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades para minimizar los riesgos y proteger la integridad de las personas y sus bienes.