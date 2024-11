Francesc Mauri defineix amb una frase el darrer problema sofert pels agricultors

per Sergi Guillén

A les darreres hores, el meteoròleg català Francesc Mauri ha posat en evidència, amb una sola frase, l'impacte de les fortes pluges a l'agricultura de Catalunya. En un missatge Mauri va expressar com les precipitacions han afectat els cultius de pomes a La Tallada d'Empordà, una de les zones productores de fruites a l'Alt Empordà. El meteoròleg, conegut per la seva experiència en l'anàlisi del clima a Catalunya, ha lamentat com els pagesos han passat "de la sequera a la pluja mal caiguda".

Les imatges que acompanyen el tuit mostren el devastador efecte de la pluja: pomes escampades a terra i el terreny completament inundat. Evidenciant l'impacte dels 110 mm de precipitació acumulada en tan sols unes hores. Per a una regió que ha patit una intensa sequera durant mesos, aquest nivell de pluja, lluny de ser una benedicció, ha esdevingut un nou obstacle per als agricultors.

Alerta per fortes pluges a l'Alt i el Baix Empordà

La situació que descriu Mauri no és aïllada. Actualment, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta per fortes pluges per a diverses comarques del país, incloent-hi l'Alt i el Baix Empordà. Aquesta alerta s'ha donat a causa de l'alta probabilitat de precipitacions intenses, que podrien superar els 100 mm en pocs minuts i han causat possibles inundacions en zones agrícoles i urbanes.

Aquestes precipitacions intenses són especialment preocupants a les zones agrícoles on l'aigua acumulada pot provocar la caiguda prematura de fruites. Com les pomes, i la saturació dels sòls, impedint que els cultius absorbeixin els nutrients necessaris. A més, l'acumulació d'aigua pot dificultar les tasques de collita i afecta directament la qualitat dels productes i els ingressos dels agricultors.

La situació meteorològica ha generat un dilema per als treballadors del camp. Després de mesos de sequera, durant els quals la manca d'aigua amenaçava de reduir la producció, els agricultors ara enfronten l'efecte contrari. Aquesta situació paradoxal ressalta els greus efectes del canvi climàtic en les condicions de treball dels agricultors, els quals s'han d'adaptar a fenòmens cada vegada més extrems i menys predictibles.

De la sequera a l'excés d'aigua

La frase “de la sequera a la pluja mal caiguda” de Francesc Mauri resumeix a la perfecció la frustració dels agricultors de la regió. El canvi climàtic ha incrementat la freqüència i la intensitat d'aquests esdeveniments meteorològics extrems, i els agricultors es troben en una posició especialment vulnerable davant d'aquests canvis.

| ACN

La manca d'aigua durant la major part de l'any ha deixat els sòls àrids, incapaços d'absorbir grans quantitats de pluja de manera eficient. Quan finalment arriba l'aigua, en comptes de beneficiar les collites, provoca inundacions i pèrdues de producte.

La situació és delicada en el cas de les fruites, ja que, en caure a terra, perden qualitat i no es poden comercialitzar com a fresca, la qual cosa afecta el valor de mercat. Aquest fenomen és encara més preocupant en un context en què els preus de producció agrícola han augmentat considerablement en els darrers anys. A causa de la inflació i els costos energètics, fent que qualsevol pèrdua de producció tingui un impacte considerable a l'economia dels diferents agricultors locals a tot Catalunya.