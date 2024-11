Ni Froilán ni Victoria: Crida de Joan Carles I perquè un nét es descontrola

per Sergi Guillén

En els darrers dies, ha sortit a la llum un conflicte a la Família Reial que involucra Joan Carles I, el seu fill Felip VI, amb un nét. L'Emèrit va fer una trucada diumenge passat a Felip VI per expressar-li la seva inquietud per l'estil de vida de la seva néta la Princesa Leonor durant la seva estada a Galícia. Les paraules de Joan Carles I reflectien la preocupació per la imatge de la futura Reina d'Espanya.

I els límits que haurien d'existir entre la seva vida privada i les seves obligacions com a membre de la reialesa. No és la primera vegada que el comportament dels néts del Rei Emèrit esdevé tema de conversa.El seu cosí Froilán i la seva cosina Victoria Federica, fills de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, han protagonitzat repetides vegades titulars per la seva vida social i certs incidents.

Froilán ha estat notícia més d'una vegada pel seu caràcter impulsiu i la seva implicació en situacions polèmiques. Mentres que Victoria Federica, amant de la moda i la vida social, ha consolidat la seva imatge en xarxes i esdeveniments públics. Aquesta vegada, però, l'atenció se centra en la Princesa Leonor.

La trucada de l'exmonarca

La crida de Joan Carles I sembla respondre a una preocupació creixent per l'impacte que podrien tenir certs comportaments de Leonor a la imatge pública de la monarquia espanyola. Segons diverses fonts, les últimes setmanes s'han difós rumors sobre presumptes sortides nocturnes de la princesa i un estil de vida més desenfadat. Aquests rumors han generat un intens debat, ja que, com a hereva de la Corona, cada aspecte de la seva vida es troba sota escrutini públic.

En aquest context, el Rei Emèrit hauria volgut recordar la importància que Leonor mantingui una conducta exemplar. Per a l'Emèrit, que al seu dia va afrontar la seva quota de controvèrsies, resulta fonamental que els més joves de la família reial evitin comportaments que puguin afectar la institució. Especialment en temps on la monarquia enfronta seriosos desafiaments de legitimitat i una creixent pressió pública.

| YouTube: RTVE Noticias

La pròpia estada de la Princesa Leonor a Galícia, on cursa el Batxillerat Internacional en un centre prestigiós, s'havia plantejat com una oportunitat per reforçar la seva formació. Tot i això, sembla que enmig d'aquesta experiència educativa, la Princesa Leonor ha tingut algunes oportunitats per relaxar-se i socialitzar, cosa que ha inquietat el seu avi.

Per la seva banda, Felip VI, sempre conscient de l'exposició pública de la seva filla, es podria trobar en una posició difícil. La Princesa, que està passant per una etapa d'adolescència, també busca un equilibri entre totes les seves responsabilitats i la gran necessitat de viure experiències pròpies de la seva edat.

De fet, el conflicte reflecteix un dels reptes més comuns per a les famílies reals actualment. Com gestionar la privadesa i els desitjos dels joves hereus en un entorn on cada detall de les seves vides pot ser interpretat.

La situació s'agreuja per les contundents comparacions amb els seus polèmics cosins, que han mostrat com el focus mediàtic pot influir en els joves de la família reial. Tot i això, Leonor, per la seva condició d'hereva, ha d'afrontar un nivell més alt d'expectativa i responsabilitat.