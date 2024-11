Nuria Marín deixa anar la bomba sobre Leonor de Borbó i el misteriós nòvio brasiler

per Sergi Guillén

La periodista catalana Nuria Marín ha sacsejat les xarxes en revelar les proves de la suposada relació de la Princesa Leonor amb un jove brasiler que hauria conquerit el seu cor Marín, coneguda pel seu ull agut en temes de la reialesa i xafarderies, ha donat a conèixer dues imatges d'Instagram. Que, segons ella, delaten la connexió entre Leonor i el jove, i han encès la curiositat del públic i la premsa.

Aquesta notícia afegeix un nou capítol a l'interès mediàtic que genera la vida privada de la princesa. Des de la seva adolescència, la vida amorosa de la Princesa Leonor ha estat tema d'especulació a la premsa espanyola. No obstant això, Zarzuela ha estat particularment curosa a protegir la privadesa de la futura reina, intentant mantenir un control estricte sobre qualsevol informació personal.

La seva possible nova parella

Aquesta obsessió per mantenir en secret aspectes de la seva vida, com ara les seves amistats o els seus gustos personals, ha alimentat encara més els rumors. Tot i aquests esforços, el misteri que envolta Leonor es va desvetllant a poc a poc. I ara el nom de Gabriel Giacomelli sona fort com el possible primer nuvi seriós de la princesa.

| YouTube

Gabriel Giacomelli, descrit com un jove alt, corpulent, amb barba i d'orígens exòtics, va conèixer Leonor mentre tots dos estudiaven a l'UWC Atlantic College, un internat d'elit a Gal·les. Durant la seva estada a l'internat, Giacomelli i Leonor haurien compartit aules i també experiències, iniciant una relació que, pel que sembla, continua malgrat la llarga distància.

Actualment, Gabriel resideix a Nova York, on cursa estudis a la Universitat de Nova York (NYU) i escriu per al diari de la seva universitat, el 'Washington Square News', abordant temes culturals i socials. La seva formació i estil de vida internacional han atret l'atenció no només de Leonor, sinó també dels mitjans que ara busquen cada detall sobre la vida.

| XCatalunya, Vogue Spain

Les dues fotografies revelades per Nuria Marín a Instagram suggereixen que Giacomelli va ser recentment a Galícia, a prop d'on Leonor celebra les seves activitats militars a l'Acadèmia General Militar de Marín. En una de les imatges, Gabriel va publicar una foto d¡una ampolla d'aigua d'una marca gallega i una gorra marinera, totes dues vinculades a la regió on Leonor resideix actualment. Nuria Marín ha interpretat aquests elements com a proves gairebé irrefutables que Gabriel i Leonor continuen veient-se, malgrat la distància geogràfica.

La presència de Gabriel a l'entorn familiar dels Borbó no és recent. Durant la pandèmia, es va veure Gabriel a la residència dels reis, cosa que va alimentar encara més els rumors sobre la seva relació amb Leonor.

Aquest detall va ser reportat al seu moment per la revista 'Hola', generant especulacions sobre l'aprovació de la relació per part dels Reis Felip VI i Letícia. Aquest darrer punt també destaca la importància que podria tenir aquesta relació per a la Princesa Leonor, qui sembla haver trobat a Gabriel un suport i una companyia sòlida a la seva adolescència.

Aquest possible romanç és un nou capítol a la vida de la Princesa Leonor, que fins ara ha estat molt reservada pel que fa a la seva vida personal privada. Les especulacions al voltant de la relació amb Gabriel Giacomelli mostren que l'interès mediàtic per la monarquia espanyola continua viu. A més, la presència de Nuria Marín com a portaveu d'aquesta revelació afegeix un toc de veracitat i professionalisme a l'àmbit del periodisme de celebritats.