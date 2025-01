Francesc Colomer, el nen de Pa Negre: Així va reaparèixer a TV3

L'actor Francesc Colomer va néixer el 8 de juny de 1997 a Manlleu. La pel·lícula "Pa Negre" (2010) dirigida per l'Agustí Villaronga el va portar a la fama quan era un nen de poca edat. L'actor donava vida a Andreu, un nen que descobreix foscos secrets familiars a la Catalunya rural de la postguerra. La seva actuació li va valer el Premi Goya al Millor Actor Revelació el 2011.

En Pa Negre (2010), Colomer, va interpretar Andreu, el protagonista de la pel·lícula inspirada en els llibres d'Emili Teixidor. El pare de l'Andreu (Roger Casamajor) s'amaga a la casa de la família – en realitat són els masovers – després de matar un antic soci. Molt significat durant la Guerra Civil, ràpidament el consideren sospitós fins que l'acaben trobant.

| Pa Negre, 3Cat

A partir d'aquí, el que semblava un cap de turc acaba revelant-se com un autèntic assassí. Per encàrrec, però assassí. En Farriol i el seu soci van tenir l'encàrrec d'espantar – encara que la cosa va acabar en mort – l'amant del germà de la Senyora Manubens. A més, el soci d'en Farriol tenia una informació en base a la qual la Senyora Manubens havia maniobrat per obtenir l'herència del seu germà. Un xantatge al qual va voler posar fi contractant en Farriol per acabar amb la vida del seu soci.

La Senyora Manubens aconsegueix que en Farriol es declari culpable, tot quedarà tapat i l'Andreu serà adoptat per ella i el seu marit. Una història de mentides i hipocresia que Andreu acaba descobrint. Al final serà pràctic i decidirà aprofitar-se dels avantatges de la nova situació.

Més participacions en altres projectes

Després del seu èxit a "Pa Negre", Colomer va participar en altres produccions cinematogràfiques com "Barcelona, nit d'estiu" (2013) i "Vivir es fácil con los ojos cerrados" (2013). També va incursionar en televisió, apareixent en sèries com "39+1" (2014) i "Com si fos ahir" (2019). Pa Negre va ser el primer dels seus projectes, però va quedar clar que naixia un gran actor.

Vintage, la nova sèrie del 3Cat

En Vintage, 14 anys després, l'hem pogut veure molt canviat. Va interpretar en Teo, el fill d'en Genís (Lluís Villanueva) i la Pie (Carme Pla). És un jove amb poca iniciativa, que ha acabat la carrera i no troba feina. I tampoc fa gaire per trobar-ne. Els seus pares el pressionaran perquè es posi les piles després que la Pie hagi perdut tots els estalvis de la família. Va ser estafada per un amant.

Els pares d'en Teo se separen i li comuniquen la separació al seu fill, no sense abans preocupar-se de la seva reacció. El fill no entén com dues persones que cessen la seva relació i que decideixen emprendre camins per separat viuen sota el mateix sostre.