Bruno Bergonzini i el seu paper que no recordaves a Poblenou, primera sèrie de TV3

Han passat més de 30 anys – en pocs dies se'n compliran 31 – de l'estrena de Poble Nou. Creada per Josep Maria Benet i Jornet va ser la primera telenovel·la de TV3. Anteriorment hi va haver alguna cosa que s'hi va assemblar – la Granja – però el format no era exactament el mateix. Amb prou feines va durar una temporada – igual que la seva successora ‘Secrets de Família’ – però va ser un autèntic fenomen.

Les audiències van ser estratosfèriques i la cadena pública catalana va començar a creure en aquest tipus de formats. De fet aquest format ha seguit fins al dia d'avui amb l'actual emissió de ‘Com si fos ahir’, que ja va per la seva vuitena temporada.

Tornant a Poble Nou, aquesta sèrie va servir també per donar a conèixer a molts actors desconeguts per al gran públic. En una època en què fer televisió no era tan habitual com ara, molts professionals van dir que no. I es van equivocar. Altres com Miquel Cors, Margarida Minguillón o Lola Lizarán, més habituals del doblatge o del teatre, van acceptar… i van encertar.

La sèrie també va servir per donar a conèixer a joves actors. Els casos més clars van ser els de Quim Gutiérrez i Cristina Brondo però no cal oblidar altres com Bruno Bergonzini. Bruno va fer un petit paper en alguns episodis en què interpretava l'amic entremaliat d'en Martí (Quim Gutiérrez).

| TV3

Més paper va tenir uns anys després en una altra sèrie de sobretaula de TV3, Laberint d’Ombres. Allà era l'Alfred, el fill petit de la família Padrós. Un virtuós de la música, va sucumbir a l'heroïna. Una de les trames més dures que es recorden en una sèrie de TV3.

| TV3

Un altre paper tràgic el va fer a Mirall Trencat. Era Ramon, que s'enamorava de la seva germana Maria. Un drama familiar que va acabar malament. Encara que va refer la seva vida amb una altra dona – interpretada per l'ex ‘Com si fos ahir’ Gemma Brió – mai va aconseguir oblidar la Maria.

Als 25 anys, després d'un accident que li va provocar la paràlisi de mig cos, a Bergonzini li van diagnosticar esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa que afecta el sistema nerviós central. Malgrat les limitacions físiques, ha continuat actuant, participant en sèries com "La Riera" el 2016 i en l'obra de teatre "Heroïnes o res" al Teatre Nacional de Catalunya.

Bergonzini ha estat obert sobre la seva malaltia, compartint la seva experiència per conscienciar sobre l'esclerosi múltiple. Ha destacat la importància de la resiliència i l'adaptació, afirmant que, encara que la malaltia l'ha obligat a modificar la seva forma de treballar, no ha disminuït la seva passió per l'actuació.