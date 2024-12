Un Ajuntament català la diu grossa amb el tió, Arnau Tordera reacciona: 'Criminals'

per Pol Nadal

A Catalunya som escatològics per naturalesa. Moltes de les tradicions o expressions tenen a veure amb l'acció de defecar. I n'estem orgullosos. El caganer del pessebre. El tronc màgic que caga regals als nens. Això sense oblidar diversos renecs en què l'acció d'evacuar hi és present. 'Ves a cagar a la via', 'cagum tot', 'cagum l'olla' i moltes altres.

El tió és un tronc màgic que l'hem trobat al bosc. Els nens el van a buscar uns mesos abans de la Nit de Nadal i el tenen a casa. L'abriguen, el cuiden i li donen menjar. Es podria dir que l'engreixem perquè estigui preparat per fer-lo cagar. La vigília de Nadal és la nit màgica. Abans de sopar (o després) els nens i nenes estan nerviosos per rebre la recompensa a un any en què s'han portat molt bé. Els més trapelles, rebran carbó.

| Ajuntament de Pallejà

El tió es diu tió o Tió de Nadal. Però no es diu 'Caga tió', en dues paraules. Tampoc es diu 'Cagatió', en una paraula. Els qui ho diuen d'aquesta manera són els mateixos que diuen 'pamtumaca' i no pa amb tomàquet. I encara més, el tió no caga, el tió es fa cagar. Perquè no caga sol, cal etzibar-li cops de bastó perquè faci aquesta acció de cagar.

A Pallejà no ho tenen clar. Els qui demanen pamtumaca quan van al bar, han penjat una pancarta en una zona esportiva on conviden els veïns del poble al 'Cagatió'. L'alcaldessa és d'Entesa per Pallejà, partit vinculat als Comuns.

Ajuntament de Pallejà

El Ple Municipal està format per 17 regidors, dels quals 8 corresponen als Comuns. La majoria absoluta està situada, per tant, als 9 regidors. Qui va donar suport va ser un regidor del PDF (Partit de Fontpineda). Cap d'ells ha vist que hi havia una errada. Tampoc l'empresa que tenia encomanada la tasca d'impressió del cartell, és clar.

El problema és que el Govern de la Generalitat de Salvador Illa té el mateix tarannà. Un president que es refereix a Lérida per parlar de Lleida també deu considerar correcte dir 'Caga Tió'.

Reaccions a xarxes socials

El músic Arnau Tordera ha mostrat la seva indignació i s'ha sumat a les crítiques començades pel perfil 'Et felicito fill'. El cantant d'Obeses els ha qualificat de "criminals". Uns assassinats de la llengua i la cultura catalana que es produeixen gràcies a la terrible substitució demogràfica que portem segles patint.

Altres usuaris també han comentat el fet de barrejar el Tió i el Pare Noel. Mentre el primer és una tradició nostrada, el segon és una tradició imposada per culpa de la globalització.