Així reacciona Llucià Ferrer després de trobar-se amb un taxista peculiar

Llucià Ferrer és conegut per ser una cara molt activa en xarxes socials. La seva espontaneïtat i el sentit de l'humor l'han convertit en un dels presentadors més estimats de Catalunya.

Tant a X (Twitter) com a Instagram, no dubta a compartir moments quotidians o reflexions que connecten amb els seus seguidors. Aquests espais digitals han esdevingut una extensió de la seva personalitat televisiva, divertida i propera.

El seu missatge graciós i viral

En els darrers dies, Ferrer va tornar a ser tendència gràcies a un incident en un taxi. La seva queixa pel peculiar alè del conductor no va passar desapercebuda. La publicació, en to irònic, va fer rialles i comentaris entre els seus seguidors.

“Pujar a un taxi i que el conductor s'hagi cardat un all per berenar!!! Estic marejat de collons!!!!” va ser el missatge que va generar centenars d'interaccions a X (Twitter). Llucià va demostrar, una vegada més, que la seva naturalitat i la seva manera d'explicar les coses són clau del seu èxit a les xarxes.

El succés va passar a la zona de Francesc Macià, on Llucià sol passejar amb els fills. El taxista, que aparentment havia menjat all poc abans, va deixar una impressió inesborrable al presentador.

Tot i que per a Llucià va ser motiu de queixa, no va dubtar a transformar la mala estona en contingut per als seus seguidors. La resposta de la gent no es va fer esperar, omplint la publicació de missatges graciosos.

Un moment d'humor unit a la gran etapa professional

Llucià Ferrer té una extensa carrera als mitjans, especialment a TV3. Tot i que ha conduït molts formats, no ha arribat al preat espai de late night. Des de petits programes fins a grans produccions, el seu rostre s'ha associat amb la proximitat i l'entreteniment familiar.

| TV3

Actualment, combina la seva tasca com a pare amb la seva atrafegada agenda televisiva. El seu estil natural i la seva capacitat per connectar amb l'audiència l'han mantingut al focus mediàtic.

'Atrapa'm si pots', el seu projecte actual a TV3, està gaudint d'un moment d'or. El concurs, basat en preguntes de cultura general, ha conquerit l'audiència catalana.

Les últimes setmanes, el programa ha aconseguit xifres destacables de share, consolidant-se com un dels favorits de la franja de tarda. Llucià, amb la simpatia habitual, és clau per a l'èxit del format.

El programa competeix amb grans noms de la televisió espanyola en el mateix horari, tot i això aconsegueix mantenir el seu públic fidel. Això reforça el carisma de Llucià i la seva capacitat per liderar projectes d'èxit. Per a molts, ell ha esdevingut l'equivalent català de figures com Jordi Hurtado o Roberto Leal.

Amb anècdotes com la del taxi, Llucià demostra que fins i tot fora del plató continua sent un generador de contingut únic. La seva connexió amb l'audiència, tant a la televisió com a les xarxes, segueix marcant la diferència.