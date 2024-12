Així és la nova mascota de Lildami: 'Ja sóc César Millán?'

Lildami, el nom real del qual és Damià Rodríguez, és un dels artistes catalans més carismàtics i estimats del panorama actual. Amb el seu estil fresc i desenfadat, ha sabut conquerir tant el públic com la crítica. El seu talent com a músic, combinat amb una personalitat única, l'han portat a ser una figura clau al rap català.

Però la seva versatilitat no s'acaba aquí, ja que també destaca com a jurat televisiu en programes d'èxit com Eufòria i Zenit de TV3. Natural de Terrassa, Lildami es defineix com un “gaudi” de la vida. És conegut per les seves reflexions agudes i la seva capacitat de riure's de tot, incloent-se a si mateix.

Aquest esperit despreocupat el converteix en un referent per a molts joves que troben a la seva música un reflex de les seves pròpies inquietuds. Amb temes icònics com Supermercat, l'artista s'ha guanyat un lloc permanent a la memòria col·lectiva dels seus seguidors.

Un gosset anomenat Croc

Lildami no només triomfa en l'aspecte professional, el seu carisma traspassa l'escenari i la pantalla, connectant amb el públic de manera genuïna. A xarxes socials, on comparteix retalls de la seva vida, ha mostrat la seva faceta més personal i propera. Un dels seus darrers moments destacats ha estat l'arribada d'un nou membre a la seva família, un petit cadell que ha anomenat Croc que ja s'ha convertit en tota una estrella.

| Lildami

Croc, l'adorable cadell, va arribar a la vida de Lildami gràcies a una associació de rescat d'animals. En una publicació d'Instagram, el cantant va presentar el gosset envoltat d'una manta, agraint a l'organització per la seva tasca. "Benvingut a casa, Croc", va escriure, deixant clar l'amor que ja sent per la nova mascota.

Les fotos, que mostren Lildami amb el cadell i la seva parella Marina Juks, han fos cors a les xarxes socials. L'artista no ha dubtat a fer broma sobre la seva nova etapa com a "educador caní".

En un vídeo recent, se'l veu intentant ensenyar bones maneres a Croc al costat de l'arbre de Nadal. "Ja sóc César Millán?", es pregunta en to divertit, comparant-se amb el famós ensinistrador de gossos. L'escena no només ha fet riure entre els seus seguidors, sinó que també ha posat de manifest el seu costat més tendre.

Una família feliç

L'arribada de Croc ha reforçat la bonica relació entre Lildami i Marina Juks, la parella. Junts comparteixen moments únics que documenten a les seves xarxes socials, on solen mostrar la seva complicitat i felicitat. Tant en viatges com en esdeveniments especials, aquesta parella transmet una energia positiva que ha enamorat els seus fans.

Amb la inclusió de Croc, semblen haver assolit un nou nivell de felicitat familiar. Per si no n'hi hagués prou, l'empresa d'alimentació per a mascotes Gosbi també ha volgut sumar-se a la història.

En una col·laboració amb Lildami, han preparat un “Puppy Pack” especial per a Croc, destacant la seva gran importància de cuidar l'alimentació i també el benestar dels cadells. Aquest detall ha reforçat la connexió de l'artista amb els seguidors amants dels animals.

El llegat de César Millán

El comentari de Lildami sobre César Millán no és casualitat. L'ensinistrador mexicà, conegut com l' "Encantador de Gossos", s'ha convertit en una referència mundial.

El seu enfocament sobre l'equilibri entre l'humà i l'animal ha inspirat milions de propietaris de mascotes. Tot i que Lildami ho esmenti en to humorístic, la seva dedicació al petit Croc demostra que està disposat a aprendre i donar el millor pel seu nou company de vida.

Croc no és només un nou membre més de la família de Lildami, sinó també una prova del compromís del cantant amb els valors d'adopció i cura animal. Amb el seu caràcter entranyable i una personalitat aclaparadora, és clar que aquest cadell serà protagonista de moltes més històries entranyables en el futur.