Les fotos de Gavi i Ana Pelayo de vacances que encanten als seus fans

Des que es van filtrar imatges del seu esperat petó a la gespa després de la seva tornada al camp després d'una lesió, molts han seguit cada pas del migcampista del Barça i la seva parella, Ana Pelayo. Ara, tots dos han sorprès els seus seguidors amb una sèrie de fotografies des d'un destí exòtic que revelen una connexió autèntica i relaxada.

Vacances en família a Tanzània

Fa tot just dos dies, Gavi, la seva germana Aurora i Ana Pelayo van ser vistos gaudint d'un safari a Tanzània. A les imatges, captades des d'un globus aerostàtic i des d'un 4x4, la parella mira l'horitzó al costat de zebres i lleons. Una instantània mostra la figura de Gavi traient el cap per la finestra, mentre l'Ana contempla el paisatge amb un somriure.

Segons les xarxes, aquest viatge no és en solitari: també s'hi ha unit la parella de l'Aurora i s'espera que s'hi sumin més familiars. Aquestes vacances suposen un respir després d'una temporada intensa: Gavi va tornar d'una greu lesió que el va mantenir fora gairebé un any, i ha estat peça clau tant a Lliga com a Champions.

Reacció de fans a les xarxes socials

La parella ha generat una onada de reaccions a les xarxes. Des de X, la publicació d'El Nacional destaca la “foto romàntica” en un destí exòtic al costat de dos acompanyants més. Els fans comenten que és un “viatge familiar, però també romàntic”, lloant la complicitat que es reflecteix en cada clic, especialment en els moments de safari o al globus.

Un perfil influent a TikTok, @javihoyosmartinez, ha compartit clips del safari que acumulen milers de visualitzacions, qui assenyala que la parella es veu “molt còmodes, relaxats i feliços”.

Una relació sorgida en silenci

Ana Pelayo, influencer sevillana graduada en criminologia i amb més de 270 000 seguidors a Instagram, s'ha convertit en figura recurrent als cercles del Barça des de mitjans de 2024. La seva relació amb Gavi es va confirmar quan va acompanyar els seus familiars al Camp Nou, i el club va compartir un vídeo a TikTok amb un petó amb ell després del seu retorn de lesió. Dies després, van ser vistos en una escapada a Andorra i a Disneyland París, viatges que ocultaven discretament, però reflectien un vincle clar i autèntic.

La periodista de La Vanguardia va ressenyar la seva estada en un hotel de luxe a Andorra, assenyalant que tots dos van pujar històries des del mateix cotxe i van compartir una escapada de diversos dies. Tot plegat apuntava a una progressiva naturalització de la seva relació, on tots dos apareixen més units i públics.

Què aporta aquesta escapada?

Aquests dies a Tanzània suposen més que unes vacances per desconnectar. Representen un pas més en la consolidació de la seva història, presentant l'Ana no només com una acompanyant sinó com a part del nucli familiar del jugador. Les imatges transmeten una parella que, després de mesos de discreció, mostra serenor i complicitat en un entorn exòtic.

Després de les vacances

Acabades les vacances, Gavi tornarà als seus compromisos amb el Barça i amb la selecció, aquesta vegada amb suport tant moral com mediàtic. Per la seva banda, Ana Pelayo ja ha compartit moments a les xarxes amb gust aventurer, des d'Instagram i TikTok, confirmant que la seva relació va de debò.

Aquestes vacances familiars i romàntiques a l'Àfrica no només ofereixen una visió més íntima de la parella, sinó que enforteixen la narrativa pública de Gavi. Un jove futbolista que equilibra èxit professional amb estabilitat personal.