La foto de Miguel Bernardeau que confirma el seu 'secret' amb Aitana

per Iker Silvosa

La relació entre Aitana Ocaña i Miguel Bernardeau ha estat objecte d'interès mediàtic des dels seus inicis el 2018. Després d'una ruptura el 2022, recents indicis suggereixen una possible reconciliació entre la cantant i l'actor.​

Aitana i Miguel es van conèixer el 2018, poc després de l'estrena de la sèrie 'Élite', en la qual Bernardeau interpretava a Guzmán. La cantant, que havia saltat a la fama després de la seva participació a 'Operación Triunfo 2017', va confessar en entrevistes posteriors que va publicar una història a Instagram sobre com li havia agradat la sèrie, cosa que va cridar l'atenció de Miguel. A partir d'aquell moment, van començar a interactuar i aviat es van convertir en una de les parelles més seguides del panorama nacional.​

| Instagram

Desenvolupament de la relació i projectes conjunts

Durant la seva relació, ambdós van compartir moments tant personals com professionals. El 2022, van protagonitzar junts la minisèrie 'La última' per a Disney+, on interpretaven una parella, reflectint a la pantalla la química que tenien a la vida real. Aquest projecte va ser molt esperat pels seus seguidors i va marcar un punt d'inflexió en les seves carreres.

A més, la parella va compartir residència a Madrid. Aitana va adquirir un xalet adossat a la Dehesa de la Villa, on van viure junts durant un temps. No obstant això, després de la seva ruptura a finals de 2022, la cantant va decidir vendre la propietat per un milió i mig d'euros, marcant així el final d'una etapa en la seva vida personal.

A finals de 2022, la parella va decidir posar fi a la seva relació després de quatre anys junts. Encara que no es van fer públiques les raons exactes de la separació, ambdós van continuar amb les seves respectives carreres. Aitana va llançar el seu àlbum 'Alpha' i es va mudar a Miami, on va adquirir una nova residència. Per la seva banda, Miguel va continuar amb els seus projectes actorals, incloent-hi la seva participació a la sèrie 'Querer' de Movistar+, estrenada a l'octubre de 2024.

Indicis d'una possible reconciliació

A finals de gener de 2025, van començar a sorgir rumors sobre una possible reconciliació entre Aitana i Miguel. La revista 'Semana' va publicar imatges que mostraven la parella junta, cosa que va avivar les especulacions. A més, ambdós van compartir a les seves xarxes socials fotografies preses al mateix ascensor, cosa que va ser interpretada per molts com un senyal del seu acostament.

Aquests indicis es van sumar a altres trobades que van tenir lloc en diferents ocasions. Per exemple, se'ls va veure junts a València com a voluntaris per ajudar després de la tragèdia que va provocar la DANA en alguns pobles de la zona. A més, van ser captats en una escapada romàntica de cap de setmana, cosa que va reforçar la idea d'una possible reconciliació.