La foto de Mapi León i Ingrid Engen que trenca el cor als seus fans

De vegades una imatge trenca més barreres que mil entrevistes i notes oficials. L'última foto de Mapi León i Ingrid Engen ho va demostrar, encongint cors sense necessitat de llargues explicacions. No es tracta d'una ruptura ni d'un escàndol inventat, sinó d'un gest pur en un moment límit. El futbol, i el seu ecosistema mediàtic, hi va trobar un recordatori de per què seguim el romanç d'aquesta parella.
L'abraçada a Suïssa que va congelar el soroll de l'estadi
Durant els quarts de l'Eurocopa, Engen va caure amb Noruega davant Itàlia a l'estadi Suís. Entre aquell murmuri, Mapi León va aparèixer amb una samarreta noruega i la va abraçar a peu de gespa, en una imatge impossible d'oblidar. Mitjans i comptes d'aficionats van difondre el moment, subratllant com la defensora espanyola va baixar des de la graderia per consolar la seva parella. La frase que acompanyava el vídeo, “donant suport a la meva noia”.
El comiat del Barça
La foto arriba setmanes després de l'adeu d'Ingrid Engen al Barcelona, tancat amb una carta tan elegant com emotiva. En aquell comiat, va dedicar un paràgraf a Mapi León que va encendre l'afició: “A María, gràcies per ser el millor suport”. El Barça va oficialitzar la sortida després de quatre temporades i tretze títols, i OL Lyonnais va anunciar el seu fitxatge per dos anys, fins al 2027. Allà l'espera Jonatan Giráldez, després de la seva consagració a Barcelona, on aquesta temporada es va multiplicar com a migcampista i central amb solvència.
La postal que avui circula no és casualitat, perquè totes dues solen compartir viatges, entrenaments i celebracions a les seves xarxes, sempre amb discreció. Al juliol, Engen va publicar un carrusel del seu “viatge” i va etiquetar @marialeonn16, confirmant que la distància no refreda el vincle. Comptes de mitjans han replicat la imatge de l'abraçada, i l'eco va ser immediat entre culeres i fans internacionals. El Nacional va destacar el “moment d'amor” després de l'adeu, una altra pista que la narrativa transcendeix el marcador.
Pols entre la graderia culer i el projecte a Lió
Entre culeres, la imatge va reobrir records de títols compartits i del lideratge defensiu de Mapi, absent del torneig, però present a cada gest. A Lió, Engen s'integra en una plantilla que s'ha reforçat amb estrelles i que vol recuperar l'hegemonia europea de seguida. Mentrestant, el club francès va presentar oficialment Engen amb fotos, vídeos i signatura, tancant el capítol català sense sorolls ni retrets. No hi va haver drama ni ruptura, però sí una emoció visible que explica per què aquesta parella ja és celebritat global de l'esport.
La representació importa, i en aquest cas el missatge arriba sense pancartes, amb normalitat i afecte compartit en un estadi europeu ple. Aquesta és la veritable gran notícia, més enllà del resultat i la samarreta, perquè l'exemple públic segueix obrint portes a l'esport femení. L'esport necessita aquestes escenes, on el romanç conviu amb la competició i recorda que darrere de l'escut hi ha persones amb vertigen i esperança.