La foto més compromesa de Gerard Piqué amb una altra dona: 'Llepant...'

Les recents imatges de Gerard Piqué en una gelateria de Miami han desfermat una onada d'especulacions en el món de l'espectacle. L'exfutbolista va ser captat gaudint d'un gelat en companyia d'una dona pèl-roja, cosa que va portar molts a qüestionar l'estat de la seva relació amb Clara Chía. No obstant això, una investigació més profunda revela una història diferent.​

Què ha passat?

El programa "En Casa con Telemundo" va difondre un vídeo en què s'observa Piqué en una gelateria de Miami, conversant animadament amb una dona de cabell rogenc. Les imatges ràpidament es van viralitzar, generant rumors sobre una possible crisi en la seva relació amb Clara Chía.

No obstant això, segons el paparazzi Jordi Martín, conegut per seguir de prop la vida de Piqué i Shakira, la realitat és una altra. Martín va contactar amb el propietari de la gelateria, Àngel Sánchez, qui va aclarir que Piqué va arribar a l'establiment acompanyat del seu amic, el streamer WestCol, i la nòvia d'aquest. Per tant, la dona en qüestió és la parella de WestCol, i no existeix cap relació romàntica entre ella i Piqué. ​

Reaccions de la premsa del cor

Jordi Martín va desmentir les especulacions, afirmant que "Piqué estava sol i va arribar sol. Era una cita de tres: WestCol amb la seva nòvia i Piqué". Aquest aclariment busca posar fi als rumors infundats sobre la vida sentimental de l'exfutbolista. ​

| TeleMundo

Mentrestant, Piqué continua amb els seus projectes professionals i personals. Recentment, ha estat involucrat en l'expansió de la Kings League a Amèrica Llatina, amb plans d'establir seus a Mèxic i Brasil. A més, manté el seu compromís amb els seus fills, Milan i Sasha, aprofitant les seves visites a Miami per passar temps de qualitat amb ells.​

Gerard Piqué i Clara Chía

Gerard Piqué i Clara Chía es van conèixer a la discoteca La Traviesa Tuset, on ella treballava com a cambrera. Després d'aquesta trobada, van començar a veure's amb més freqüència, cosa que eventualment va derivar en una relació sentimental.

Shakira i Gerard Piqué van anunciar la seva separació al juny de 2022, després de 12 anys junts i dos fills en comú, Milan i Sasha. La ruptura va ser confirmada a través d'un comunicat conjunt en què van sol·licitar respecte per la privacitat de la seva família. ​

Posteriorment, el gener de 2023, Piqué va oficialitzar la seva relació amb Clara Chía en publicar una foto junts al seu compte d'Instagram. ​Des de llavors, la relació entre Piqué i Clara Chía ha estat objecte d'atenció mediàtica, especialment per la proximitat temporal amb la separació de Shakira. No obstant això, tots dos han continuat amb el seu vincle, mostrant-se junts en diversos esdeveniments públics.