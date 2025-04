'Com si fos ahir' del 8 d'abril: El Ferni comença a sospitar de la Naiara

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dimarts 8 d'abril presenta situacions tenses i girs inesperats que tornaran a posar a prova els límits emocionals i personals dels protagonistes.

En una primera trama, veurem que la Naiara continua jugant amb foc, intentant aconseguir proves definitives contra el Ferni. Ara decideix aprofitar-se de la seva relació amb la Griselda per obtenir més informació compromesa. Proposa al Ferni una trobada amb l'esperança de poder avançar en la seva investigació encoberta, però ell no pot quedar-hi.

El Ferni podria estar començant a sospitar amb tantes preguntes de la Naiara. A més algunes incongruències en el què diu la noia poden fer saltar de totes les alarmes en algú acostumat a desconfiar de tothom.

Aquest moviment arriscat de la Naiara torna a provocar una gran preocupació en el Karim. La segueix i ho descobreix tot. Veu com ella continua posant-se en situacions cada cop més perilloses sense tenir en compte els riscos reals. La seva relació es tensa, ja que el Karim, enfadat i desesperat, li retreu que no està calculant bé les conseqüències i que està posant en perill la seva pròpia seguretat i la dels qui l'envolten.

Els dubtes de la Cati

D'altra banda, la situació entre la Cati (Olalla Moreno) i el Salvatore pren un gir inesperat quan comencen a sorgir inseguretats i pors sobre el seu futur junts. La Cati, que ja fa dies que té dubtes i malsons sobre el tema del matrimoni, no està segura de voler fer aquest pas tan important.

Considera que és tot massa precipitat. El Salvatore, en canvi, ha decidit avançar amb determinació i ja ha comprat un anell de compromís per fer oficial el seu desig de casar-se amb ella. Li ensenya, orgullós, al Marcel i la Korrinna.No obstant això, quan li entrega l'anell, la reacció de la Cati no és la que ell esperava. Aquest moment, carregat d'expectatives i emocions, pot significar una nova crisi per a la parella, fent aflorar dubtes profunds sobre les veritables intencions i sentiments de cadascun.

Les sospites de l'Isern

Mentrestant, l'Isern comença a especular sobre el futur sentimental de la Korinna i el Marcel, i sospita que ella podria estar pensant en casar-se amb ell. Aquesta idea provoca un cert enrenou, ja que la relació entre la Korinna i el Marcel sempre ha estat una mica ambigua i plena de moments complicats. Aquesta nova perspectiva genera expectatives entre els amics i pot provocar malentesos i converses incòmodes, afegint una nova capa d’incertesa a la seva ja complexa relació.

L'Adela delata el Bolaños

Finalment, el Quique i l'Adela decideixen revelar al Ximo una informació molt delicada i significativa: li expliquen clarament que va ser el Bolaños qui el va denunciar.

De fet li ho diu l’Adela ja que inicialment el Quique prefereix callar. Aquesta revelació, que ja havia creat tensions entre l'Adela i el Quique, suposa ara un xoc emocional molt fort per al Ximo, que haurà de gestionar l’impacte d’aquesta traïció inesperada. La confiança dins el grup quedarà profundament tocada, i s’obriran nous conflictes laborals i personals que podrien tenir conseqüències importants en el futur immediat.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 8 d’abril de 2025?

El segon episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda i durarà trenta-sis minuts. Es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma es poden mirar tots els capítols en diferit sempre que es vulgui.