La coincidència entre Pablo Chiapella i Amador Rivas que segur que no coneixies

La feina de l'actor no és gens senzilla. És un ofici, sens dubte, molt vocacional en el qual o t'adaptes o mors. Els professionals d'aquest gremi han d'acomodar-se constantment als personatges que encarnen en les produccions en què participen. I això a vegades és una tasca senzilla, però en altres ocasions no ho és tant.

S'han produït diversos casos al llarg dels anys en què alguns actors s'han vist totalment identificats amb els personatges que representaven. I fer la tasca així, per a ells, és molt més senzill, ja que no han d'adaptar-se a noves personalitats, sinó simplement mostrar-se naturals. I encara que a vegades sigui qüestió de l'atzar, en moltes ocasions s'han produït coincidències entre els actors i el personatge que representen.

Per exemple, és evident que a Pablo Chiapella li escau com anell al dit fer d'Amador Rivas en l'exitosa sèrie de La que se avecina. Passades ja gairebé 15 temporades, se'ns fa complex imaginar-nos un altre actor emulant el divertit i carismàtic Cuqui. I és que 'Chape' com s'apoda a l'actor, té ja de per si la comèdia integrada a les seves venes.

| Telecinco

Però, més enllà d'això, ambdós, actor i personatge, comparteixen també un altre element que forma part de la seva personalitat. Ambdós són procedents d'Albacete. Allà, a la capital de la província, va néixer Pablo Chiapella fa 48 anys. I a la mateixa zona va néixer el fictici Amador Rivas, encara que en aquest cas no va ser a la capital, sinó més aviat en un poble anomenat Villazarcillo.

La realitat sobre Villazarcillo

En l'univers de La que se avecina, Villazarcillo s'ha convertit en un lloc emblemàtic al qual molts espectadors voldrien viatjar per conèixer de prop el poble natal d'Amador i Teodoro. No obstant això, la realitat és que aquest municipi d'Albacete no existeix, sent una altra de les invencions dels germans Caballero, creadors de la sèrie. Igual que el icònic nom de Contubernio 49, Villazarcillo és un producte de la seva imaginació.

Les escenes que recreen aquest entorn rural en la novena temporada de la sèrie van ser gravades a Carranque, un municipi real situat a la província de Toledo, a tan sols 45 minuts de Madrid. Aquesta localitat, amb poc més de 5.000 habitants, destaca pel seu encant típic de l'Espanya rural de la Meseta. Les seves cases tradicionals i descampats han estat l'escenari perfecte per a les trames que involucren els veïns de Mirador de Montepinar, com quan van haver de dormir a l'aire lliure en un dels capítols de la sèrie.

Carranque, més enllà de la seva recent fama televisiva, guarda un important tresor històric: un parc arqueològic que alberga les restes d'una vil·la romana. Aquest atractiu el converteix en una destinació interessant per a aquells que busquin combinar la curiositat per la sèrie amb un viatge cultural.