'Com si fos ahir' del 6 de març: El Joel es posa a la gola del llop

El capítol de 'Com si fos ahir' del pròxim dijous 6 de març promet escalfar encara més les tensions ja existents entre els personatges. Aquesta vegada, serà la Cèlia qui viurà un moment crucial quan decideix plantar cara al Miquel en plena reunió.

Malgrat aquesta mostra de caràcter, el Miquel no dubta ni un instant a deixar-li ben clar qui té el control de la situació, fet que obliga la Cèlia a replantejar-se la seva posició a l'empresa. La Noe, observadora de la situació, intenta fer entendre a la seva amiga que potser està massa obsessionada amb la feina, fet que podria estar perjudicant la seva vida personal.

El Joel ho continua passant malament

Per altra banda, el Joel continua intentant apropar-se al Quique i a la seva família. Malgrat els esforços per aconseguir guanyar-se la seva confiança, el Quique manté una actitud distant i reservada. El Quique ho fa perquè creu que això beneficia el Joel però, sense voler-ho, passar tot el contrari. Aquesta situació es complica quan el Joel es veu forçat a fer el seu primer encàrrec pel Ferni, entrant així en una espiral que podria tenir greus conseqüències.

La decisió del Joel d'implicar-se en assumptes perillosos amenaça amb alterar encara més la seva complicada situació. No ha tingut una vida gens fàcil. Amb el Salva i la Marta la cosa anava bé però des de que ha tornat amb la seva mare se sent sol.

Nou episodi de la guerra Marta - Cristina

Mentrestant, la Cristina descobreix per boca de l'Andreu una informació sorprenent que podria donar-li avantatge en la seva disputa amb la Marta: la presència, ja fa temps, de rates a la cuina de la Iaia. Decidida a utilitzar aquesta informació per venjar-se, la Cristina no dubtarà a moure fils per perjudicar la Marta. Aquest nou moviment augmentarà la tensió entre ambdues dones i podria derivar en un conflicte obert amb conseqüències imprevisibles.

Totes dues tenen molt caràcter i són molt maquiavèl·liques. La Marta n’ha fet de l’alçada d’un campanar però semblava que havia canviat. Plena de ràbia des de que el Joel ha tornat amb la seva mare, podríem tornar a veure la Marta ‘xunga’ de sempre.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 6 de març de 2025?

Segons la programació oficial de TV3, el capítol començarà després del 'Cuines'. Concretament a les quatre i cinc minuts de la tarda. Tindrà una durada aproximada de quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.