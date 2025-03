'Com si fos ahir' del 5 de març: El pla de la Gina i la Lídia contra l'Àlvar/Llibert

El capítol de 'Com si fos ahir' del pròxim 5 de març arriba amb moments intensos i noves decisions que podrien canviar el futur dels personatges. Després del conflicte viscut pel Jess amb el Ferni, la situació arriba a un punt límit. El Jess, aclaparat per la por i l'angoixa davant les constants amenaces del Ferni, decideix buscar suport en la Naiara.

Ella, conscient de la gravetat del que està passant, li recomana fermament que vagi a comissaria a denunciar-lo. És un assumpte que ella ja va veure quan va sortir a córrer amb el Karim. Ara caldrà veure si els seus superiors li fan cas o segueixen posant problemes burocràtics com fins ara. Aquesta trama es podria allargar i més si tenim en compte que el Joel, que no sap quins tripijocs es fan al bar del Ferni, té interès en treballar-hi.

Tothom passa del Litus i el seu pla avorrit

Mentrestant, el Litus ha organitzat una sortida especial per visitar els horts de la cooperativa, però les coses no surten com esperava. Inicialment, la colla sembla poc interessada, deixant-lo força decebut. Tots – o gairebé tots – li posen excuses de mal pagador. Però la Sílvia, sempre disposada a ajudar, té una idea brillant per revifar l'interès dels amics: proposa afegir-hi un dinar que complementi la visita. Aquesta proposta podria ser la clau per tornar a reunir la colla i reforçar els vincles entre ells.

La venjança de les cosines

En paral·lel, la Gina rep una visita inesperada de l'Àlvar, que arriba decidit a reclamar-li la inversió econòmica que ella havia promès anteriorment. La Gina, que juntament amb la Lídia han preparat un pla contra l’Àlvar/Llibert, posa una condició clara abans de fer cap pas: vol conèixer personalment el propietari del negoci en què se li demana invertir.

A més veurem com la Lídia li diu que vol invertir en un nou negoci i necessita recuperar els diners que li va donar. Una jugada arriscada però que l’estafador es mereix totalment.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 5 de març de 2025?

Aquest episodi de 'Com si fos ahir' començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda d'aquest dimecres. Tindrà una durada de quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3. També - en directe i en diferit - a la plataforma 3cat.