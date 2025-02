'Com si fos ahir' del 6 de febrer: Surt a la llum el passat de la Itziar

El dijous 6 de febrer de 2025, Com si fos ahir arriba amb canvis per a diversos personatges que veuran com l’equilibri de la seva vida es trasbalsa. D’entrada, la Marta decideix tornar al seu pis, el mateix on havia viscut abans d’iniciar la convivència amb el Salva. Després de rumiar-s’ho durant dies, ha sentit la necessitat de recuperar aquell espai tan significatiu per a ella, on guarda records de la seva vida anterior.

El Salva, que no vol perdre el vincle amb la Marta, fa un esforç per entendre la seva decisió. Al principi, la distància li genera inquietud i ell intueix que la relació pot afeblir-se si no troben la manera d’establir noves rutines de parella.

Pas endavant de la Itziar... i hi haurà sorpreses

Mentrestant, la Itziar i el Francesc s’han declarat en guerra contra l’Aniol, l’home que va aparèixer de forma inesperada durant la lectura del testament de la mare de la Itziar. Amb la intenció de confrontar-lo i fer públic el que ells consideren una estafa o un engany, decideixen presentar-se a una conferència que l’Aniol ofereix.

| TV3, XCatalunya, Grafinka

Li diu de tot però l’Aniol contraataca. Es presenta a casa de la Sílvia i, en un gest inesperat, li revela informació delicada sobre el passat de la Itziar. Aquestes revelacions poden fer que la Sílvia, que fins ara ha donat suport a la Itziar, es pregunti si realment coneix tot el que l’ha portada a la situació actual.

La Marta es preocupa pel Joel

En paral·lel, la Marta, tot i estar immersa en la seva nova etapa personal, no pot evitar preocupar-se pel Joel. S’assabenta que ha suspès Biologia i això l’inquieta, ja que, fins fa molt poc, ella se sentia totalment responsable de la seva educació. Ara que el noi viu amb la Isabel, la Marta té la sensació que no el pot controlar de la mateixa manera i això la neguiteja. També en parla amb l’Ismael.

Problemes generacionals entre l'Àngela i la seva filla

Finalment, l’Àngela apareix amb una idea pràctica per ajudar l’Aloma a concentrar-se en els exàmens: endur-se-la a Sitges. Allunyada de sorolls i distraccions, l’Aloma té l’oportunitat de centrar-se en l’estudi. Ella, com és lògic, s’hi nega.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 6 de febrer de 2025?

Aquest nou episodi de “Com si fos ahir” s’emetrà el dijous 6 de febrer de 2025, a les 16.05 h, tindrà una durada de 37 minuts segons la programació oficial de TV3. Es podrà veure en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma també es podrà veure en diferit en qualsevol moment.