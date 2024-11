'Com si fos ahir' del 5 de novembre: Les conseqüències de la mort de la Matilde

La DANA que ha patit el País Valencià va provocar, de retruc, diferents canvis a la graella de TV3 la setmana passada. El passat dimecres no va haver-hi capítol de ‘Com si fos ahir’ i es va passar a dijous. El capítol que inicialment s’hauria d’haver emès dijous – el darrer de la setmana perquè divendres era Tots Sants – finalment l’hem pogut veure avui. L’eix central del capítol ha estat la Castanyada. I ha acabat com el rosari de l’Aurora. Primer amb una multa a la Naiara per encarar-se amb dos agents de la Guàrdia Urbana i finalment amb la mort totalment inesperada de la Matilde.

Aquest dimarts començarem a veure les conseqüències d’aquesta mort. La Gina pateix perquè no sap com dir-li a la Lídia que va fer un pacte successori amb la Matilde. La Marta lloa la Gina per cuidar de la tieta desinteressadament. La veritat tard o d’hora acabarà sortint a la llum. Com a molt tard quan s’obri el testament i la Lídia descobreixi tota la veritat.

No hi ha cap mena de dubte que començarà una guerra entre cosines. I més si tenim en compte que la Lídia sembla afectada. No tot era comèdia. De fet, el Valeri arribarà tard a una reunió amb la Patri i la Gemma perquè s’ha quedat amb la seva mare.

El Toni està tocat després de tallar amb la Patri

Per altra banda, la Naiara li demana diners al seu germà per pagar una acadèmia. El Toni està molt nerviós i és molt dur amb la Patri davant de la Gemma. Recordem que la noia l’ha deixat després de dir-li que no el suporta. Ell ha quedat tocat però la Gemma no serà comprensiva i l'hi retreu haver parlat malament de la seva ex parella.

| TV3

El Víctor genera els primers problemes a la consultoria

I finalment, el Víctor (Pep Ambròs) es mostra interessat a comprar la part de la consultoria de la Gemma. Potser massa interessat i tot. Així li manifesta al Miquel quan aquest diu que sap que tard o d’hora la Gemma es voldrà vendre la seva part. A més, malgrat que la cosa va començar bé, ja comença a tenir els primers problemes amb les seves companyes. El Víctor i la Noe tenen una enganxada i la dona parla amb el Miquel. Abans de la topada amb la Noe, serà la Cèlia qui li pari els peus quan el Víctor la interrompi durant una trucada important.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 5 de novembre de 2024?

Segons la programació oficial de TV3 – tot i que podria haver-hi canvis en funció de l’evolució del temps – el capítol d’aquest dimarts de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda i durarà gairebé quaranta-cinc minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.