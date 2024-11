El clar avís de Francesc Mauri pels xàfecs d'avui: 'Plou amb...'

Aquest dilluns Catalunya s'està enfrontant a un episodi d'intenses pluges i tempestes a causa de la DANA que continua provocant precipitacions abundants a diverses zones del territori. Des de primeres hores de la jornada, el fenomen ha afectat amb especial virulència diverses comarques, i ha generat preocupació entre les autoritats i els serveis d'emergència. Les acumulacions d'aigua en períodes curts han causat greus problemes en les infraestructures d'algunes localitats, obligant les autoritats a estar en alerta constant per gestionar possibles incidents.

L'impacte de la DANA no es limita únicament a les zones més vulnerables. Des del Maresme fins al Baix Ebre, passant pel Vallès Oriental i el Barcelonès. La pluja ha fet acte de presència en grans quantitats, afectant nuclis urbans i àrees rurals per igual.

Tot i que en alguns punts les pluges han estat més moderades, en altres s'han registrat acumulacions considerables en poc temps i s'ha augmentat el risc d'inundacions i complicacions en el trànsit. Davant d'aquesta situació, les autoritats han demanat extremar la precaució a la carretera i evitar desplaçaments innecessaris.

L'avís de Francesc Mauri

El meteoròleg Francesc Mauri ha llançat un clar missatge d'advertència al compte de X (Twitter) sobre la situació meteorològica a Catalunya. Segons la seva publicació, els xàfecs ja no són tan estacionaris com en dies anteriors. Això implica que, encara que les precipitacions puguin ser intenses, l'acumulació d'aigua no arriba als nivells crítics d'altres episodis de DANA.

"Plou amb intensitat al Maresme, al Vallès Oriental, la Baixa Ribagorça i al voltant del Massís del Port", ha explicat Mauri. Ressaltant que el fenomen afecta una àmplia extensió geogràfica de Catalunya i destaca la necessitat de precaució.

La publicació de Mauri va acompanyada d'un mapa on s'observa la distribució de les pluges al territori català. A la imatge es destaquen zones amb precipitacions especialment intenses, marcades en colors que van des del verd fins al vermell, indicant la magnitud de la tempesta a cada punt.

Segons el meteoròleg, la situació és delicada i s'espera que les pluges continuïn les properes hores. Especialment a les àrees esmentades, on es recomana seguir de prop l'evolució de les condicions meteorològiques.

| ACN

Recomanacions per a la ciutadania

Amb el temporal de pluges afectant diferents punts de Catalunya, les autoritats i els serveis d'emergències han reiterat algunes recomanacions per a la ciutadania. Se suggereix, en primer lloc, evitar les zones amb més risc d'inundació i prestar una atenció especial en àrees muntanyoses, on els barrancs i torrents poden omplir-se d'aigua ràpidament. També s'aconsella no creuar rius o rierols que presentin un cabal elevat, ni desplaçar-se amb cotxe per vies que puguin estar inundades.

A més, s'ha recomanat als conductors reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat a la carretera. A causa de la disminució de visibilitat i el risc d'aquaplaning a l'asfalt mullat.

Les autoritats recorden que aquestes precaucions no només ajuden a prevenir accidents. Si no que també faciliten el treball dels equips d'emergència, que estan especialment actius durant aquestes jornades de pluges intenses.