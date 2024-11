La clara advertència de Gori Masip per les pluges d'avui: 'Ara compte amb...'

per Sergi Guillén

Les intenses pluges que han afectat Catalunya les últimes hores han deixat unes imatges impactants i han causat grans problemes a diferents punts del país català. A primera hora del matí hem pogut veure com aquestes fortes precipitacions han començat a afectar zones del sud i del litoral. Més tard, aquestes mateixes han començat a acostar-se al Baix Llobregat, per seguidament afectar les comarques del Garraf i el Barcelonès.

A la capital catalana hem pogut veure algunes imatges insòlites, amb barris de Barcelona totalment inundats per les fortes pluges registrades en pocs minuts. Zones com el Poblenou o el mateix Aeroport del Prat han estat greument afectades per aquests desbordaments i acumulacions d'aigua.

Des del Meteocat, Protecció Civil i altres organismes han informat sobre la necessitat extremar les precaucions. A més, diversos experts com Francesc Mauri han assenyalat els punts més crítics del dia d'avui al voltant del territori català. El meteoròleg Gori Masip, conegut per la seva feina a TV3, ha compartit un missatge contundent al seu perfil de X (Twitter).

| @meteo_garraf

Alertant sobre la situació a les carreteres i en les lleres de rius i rieres. En el seu missatge, Masip descriu la intensitat dels xàfecs que ha presenciat i llança una advertència als conductors i habitants de la zona. Especialment en àrees com la C-32 a Castelldefels, on les precipitacions han estat particularment fortes.

Un missatge cap a la població

“Quin matí! Quins xàfecs… No he pogut piular”, ha comentat Gori Masip al seu tuit, destacant que la situació ha estat tan intensa que amb prou feines s'ha pogut comunicar. A més, adverteix dels perills que representen els rius i les rieres, que ara responen a la gran quantitat d'aigua caiguda. Amb la frase “Ara compte amb els rius i rieres que van donant resposta a tota l'aigua caiguda de cop”, Gori Masip insta la població a extremar la precaució.

Recordant que els corrents poden augmentar ràpidament i generar perills inesperats. El vídeo compartit per Masip mostra una carretera inundada i un cabal d'aigua tèrbola fluint amb força. Les imatges serveixen com a recordatori de la força de la natura i de la importància d'estar atents davant de condicions meteorològiques extremes.

L'advertiment de Gori Masip és una crida a la precaució per a tots els que es trobin a prop de rius i rieres, especialment en zones propenses a inundacions. Amb el pronòstic de pluges continuades, s'espera que la situació es mantingui complicada a algunes comarques de Catalunya.

La resposta de Protecció Civil a aquestes condicions

Protecció Civil de Catalunya ha emès una sèrie de recomanacions per fer front a les intenses pluges que estan afectant la regió. Davant el risc d'inundacions i crescudes sobtades de rius i rieres, han demanat a la població que eviti desplaçaments innecessaris. Especialment a àrees on l'aigua pugui obstruir carreteres i passos.

També han subratllat la importància de no intentar travessar zones inundades, ni a peu ni amb vehicle, ja que la força de l'aigua pot ser perillosa i provocar situacions de risc. La recomanació és mantenir-se informat a través de fonts oficials i estar al corrent dels avisos meteorològics.