‘Com si fos ahir’ del 31 de març: La Marta i el Salva prenen una decisió dràstica

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 31 de març arribarà marcat per una forta tensió emocional i revelacions que sacsejaran profundament els protagonistes.

La primera de les trames està relacionada amb el Joel. La situació del noi arriba a un punt molt delicat després que la Marta hagi descobert que el noi està involucrat en assumptes de tràfic de drogues, relacionats directament amb el bar Ferni. La Marta (Sílvia Bel) està profundament angoixada i se sent culpable per haver seguit el noi sense dir-li res, però ara es veu obligada a actuar.

Conscients de la gravetat del que està passant, la Marta i el Salva convoquen una reunió d’urgència amb la Isabel per explicar-li tota la veritat sobre el seu fill. Aquesta trobada serà especialment difícil, ja que la Isabel haurà d’enfrontar-se a una realitat dura sobre la vida secreta del Joel, obrint un nou escenari on tots hauran de prendre decisions complexes per intentar ajudar-lo a sortir-ne abans que sigui massa tard.

| TV3, Canva Creative Studio, AlexeyKonovalenko, XCatalunya

Més conflicte Gemma-Eva

Paral·lelament, les conseqüències de la intoxicació alimentària continuen agreujant-se a la Barnateca. Ara el restaurant rep una notificació oficial d'inspecció sanitària, una situació que desferma les sospites i els recels interns.

La Gemma i la Cristina, que ja van tenir greus conflictes amb l’Eva després d'acusar-la injustament d’haver provocat la intoxicació per haver portat el càtering en els seus tàpers personals, assumeixen immediatament que l'avís d’inspecció és conseqüència d'una denúncia feta per l'Eva o la Lua, la treballadora del gimnàs més afectada per la intoxicació.

El Jordi, en la seva línia

D'altra banda, el Jordi viu moments d’incertesa personal després de tornar del seu viatge als Estats Units. Malgrat haver assegurat inicialment als amics que tot havia anat bé amb l'Anna, aviat s'ha revelat que durant la seva estada a Las Vegas va conèixer una dona anomenada Britney amb qui va tenir una connexió molt forta.

| TV3

Ara, el Jordi no para de rebre trucades insistents de la Britney, fet que el força a confessar als seus amics que tots dos van cometre una "bogeria" durant el viatge. Aquesta confessió aixeca preocupacions i dubtes entre la colla sobre quines conseqüències pot tenir aquesta aventura inesperada en la vida del Jordi. El Jordi, un especialista en posar-se en problemes. Les trames surrealistes de la temporada passada amb la Gina podrien ser un joc de nens en comparació amb els embolics que, de ben segur, provocarà la Britney.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 31 de març de 2025?

El primer episodi de la setmana de la sèrie de sobretaula de TV3 començarà a les quatre i tres minuts i tindrà una durada aproximada de trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.