Dades preocupants per a Xavier Grasset a TV3... i té sort d'això

per Pol Nadal

"La Selva" és un programa vespertí de TV3 presentat per Xavier Grasset. Es va estrenar el 12 de setembre de 2024 i s'emet de dilluns a divendres de 17:30 a 19:00 hores. El programa combina informació i entreteniment, abordant temes d'actualitat, cultura i societat.

També compta amb entrevistes, tertúlies i seccions diverses que busquen oferir una visió amena i profunda dels assumptes tractats. El plató està ambientat com una selva, creant un entorn visualment atractiu i divertit, que s'ajusta al nom del programa.

| TV3, 3Cat, XCatalunya

Des dels seus inicis, "La Selva" ha experimentat fluctuacions en els seus índexs d'audiència, la qual cosa ha portat l'equip a ajustar l'equilibri entre contingut informatiu i elements d'entreteniment per satisfer les expectatives de l'audiència. Va començar malament, després semblava que la situació millorava i ara porta unes setmanes amb molt mals resultats.

Males dades d'audiència

L'audiència de 'La Selva' està per sota de la mitjana de TV3. Les dades són dolentes comparades amb els informatius o programes de bandera, com 'El Foraster', 'Joc de Cartes' o 'Polònia', que aconsegueixen números espectaculars. Segons la informació que publica habitualment l'expert en televisió, Rocco Steinhäuser, 'La Selva' aconsegueix només un 7,4% i 82.000 espectadors.

Si no fos per la franja d'edat de majors de 64 anys, les dades del programa serien encara pitjors. En la franja de jubilats, l'audiència arriba fins a l'11,9%. Aquesta dada maquilla el resultat, però no arriba a millorar-lo. En la resta de franges d'edats, les audiències són pèssimes.

Durant la seva franja horària, la gent prefereix Televisió Espanyola. A la nit, depenent del dia de la setmana, prefereixen Telecinco o Televisió Espanyola. Això sí, TV3 va liderar des de les 17h fins a les 22h del dimarts 28 de gener.

| YouTube, 3Cat, XCatalunya

Figura de Xavier Grasset

Incomprensiblement, el periodista polifacètic no acaba de trobar la tecla. Grasset és conegut per la seva trajectòria en programes com "Més 324", però anys enrere aportava la seva dosi d'humor al costat d'Andreu Buenafuente, a 'Sense Títol'.

En ràdio, la seva trajectòria a Catalunya Ràdio és notable, on ha dirigit programes com "El món s'acaba", "Tot gira" i "L'Oracle". A més, va ser corresponsal a Madrid durant set anys i sotsdirector de "El matí de Catalunya Ràdio".