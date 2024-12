'Com si fos ahir' 3 de desembre: La Neus continua fent la vida impossible a la Sílvia

El segon capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ arriba amb tres trames. A la primera d’elles veurem que la Sílvia rep una trucada conciliadora del Francesc. Ell li dóna les gràcies a la Sílvia per haver-lo felicitat pel seu aniversari. Queden per veure's aquella mateixa nit. Però una conversa entre el Miqui i el Francesc fa perillar la cita.

A més la Sílvia es trobarà la Neus, que li continua fent la guitza. La seva ex cunyada li torna a retreure que es veiés amb un home el dia que la va anar a veure a casa. La Sílvia li explica gairebé tota la veritat. Li diu que estava jugant al parxís amb l’home amb qui va ser infidel al Francesc. Cap mentida. Simplement no li diu que aquest home era el Miqui, el marit de la Neus.

El Rodri confirma la seva voluntat d'abandonar la medicina

En una segona trama, el Rodri diu a l'Eva que vol deixar la medicina i començar de zero. La dona no ho entén. És lògic, no li explica que en realitat no és metge. Divendres vam descobrir que era auxiliar de clínica. Encara no sabem les motivacions que el van portar a fer-se passar per metge. Potser les coneixerem en el capítol d’aquests dimarts ja que el Rodri escriu una carta a l'Eva en què li explica tot. Serà tot? O només una part de la veritat?

L'Aloma mateix per l'Ismael

La darrera trama té a veure amb la desaparició de l’Ismael. No hi ha novetats i ara per ara només hi ha dues opcions. O bé l’Esteve li ha fet alguna cosa o bé ell mateix ha desaparegut voluntàriament després d’haver agredit la Mari Carmen. La dona segueix en coma i sap que si l’enganxen hi haurà conseqüències.

L'Aloma pateix molt per l'Ismael i no vol anar a l'institut. Vol estar amb el seu pare, però el Víctor no pot i demana al Bru que li faci costat. El Víctor també parla amb la Cèlia del tema i diu que ho passaria molt malament si això li passa a l’Aloma.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 3 de desembre de 2024?

L’episodi d’aquest dimarts començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, durarà quaranta-un minuts. Recordem que aquesta setmana només hi ha quatre capítols perquè hi ha el Pont de la Puríssima. El dia 6 no hi haurà capítol i tot indica que el de dijous 5 serà interessant, tenint en compte la trama de la desaparició de l’Ismael.

Aquest capítol, com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.