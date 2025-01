Mar Ulldemolins, Itziar a 'Com si fos ahir', el desconegut pare de la seva filla

per Pol Nadal

Els aficionats a les sèries de TV3, segur que la trobaven a faltar. Mar Ulldemolins va intervenir a Ventdelplà, interpretant a Mònica, una jove intel·ligent, simpàtica i molt arrelada al poble. Era filla d'un empresari controvertit, Josep Monràs, interpretat pel gran Pep Cruz. Tenia una relació sentimental amb Rafa González (Pau Roca) i la seva trama girava al voltant d'un accident que l'obligava a passar la resta de la seva vida en una cadira de rodes.

Els amants del teatre l'han vista en obres com el Mètode Gronhölm, al costat de grans com Enric Cambray, David Verdaguer i Marc Rodríguez. Ara ha aparegut a 'Com si fos ahir', la sèrie d'èxit de TV3 que s'emet totes les tardes. Interpreta a Itziar i encara no hem pogut descobrir moltes coses sobre el nou personatge.

Vida personal i familiar íntima

Sabem que Mar Ulldemolins és mare d'una filla i també que té parella, el pare de la seva filla. No obstant això, sempre ha estat molt discreta i guarda l'anonimat d'aquestes persones. A Instagram, fa poc va publicar una imatge dirigida a ells, però sense esmentar-los.

Carrera artística de Mar Ulldemolins

Mar Ulldemolins va néixer a Valls el 1980. És una actriu catalana amb una destacada trajectòria en televisió, teatre i cinema. Es va graduar el 2002 al Col·legi de Teatre de Barcelona, va assolir notorietat amb la seva participació a la sèrie Ventdelplà, emesa per TV3, on va interpretar un dels personatges principals. Aquesta sèrie va ser clau en l'inici de la seva carrera televisiva i li va permetre consolidar la seva imatge pública.

Al llarg dels anys, ha participat en altres produccions com El Ministerio del Tiempo, on va interpretar a Maite, l'esposa d'un dels protagonistes, i a la sèrie Nit i Dia, de TV3, en la qual va encarnar a Carmen García. Més recentment, ha ampliat la seva presència a nivell nacional amb la seva participació a Dime quién soy, una adaptació televisiva de la novel·la homònima.

En l'àmbit teatral, Mar Ulldemolins ha demostrat una gran versatilitat, cosa que li ha valgut nombrosos reconeixements. Un dels seus primers èxits va ser El joc de l'amor i de l'atzar, obra que li va atorgar el Premi Butaca a la millor actriu de repartiment el 2007. El seu treball al teatre va continuar brillant amb produccions com Arcàdia, que li va valer un nou Premi Butaca el 2014, i Marits i mullers, adaptació teatral de l'obra de Woody Allen, reconeguda amb el Premi de la Crítica.

Un altre dels seus projectes destacats va ser Incerta Glòria, una adaptació teatral de la novel·la de Joan Sales, també premiada per la crítica. Entre els seus treballs més recents es troba Començar, dirigida per Pau Carrió i presentada a la Sala Villarroel el 2021, i El mètode Grönholm, que es va representar al Teatre Poliorama i al Centre Cultural de Valls aquell mateix any.

A més de la seva carrera en televisió i teatre, Mar també ha treballat en cinema, participant en pel·lícules com Les dues vides d'Andrés Rabadán i Mil cretins, aquesta última dirigida per Ventura Pons. Al llarg de la seva trajectòria, ha demostrat ser una actriu capaç d'adaptar-se a diferents gèneres i estils, consolidant-se com una de les figures més importants de l'escena cultural catalana. El 2008, la seva ciutat natal la va reconèixer amb el títol de "Vallenca de l'any", un guardó que reflecteix el seu compromís amb les arts i la seva rellevància en la cultura local.

La carrera de Mar Ulldemolins destaca per la seva constant evolució i la seva capacitat per abordar projectes diversos amb un nivell d'excel·lència que li ha merescut el respecte del públic i de la crítica. El seu treball continua deixant una empremta important en el panorama artístic català, tant a la pantalla com sobre els escenaris.