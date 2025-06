Letícia Ortiz amplia la llista de vetats a la Zarzuela

A la Casa Reial, on cada decisió es converteix en notícia, la reina Letícia torna a centrar l'atenció després d'ampliar la llista de persones vetades a la Zarzuela, una mesura que, lluny de sorprendre els coneixedors dels secrets familiars, ha reactivat antics desacords i ha posat de nou en evidència els delicats equilibris del cercle reial, provocant una allau de comentaris i reaccions tant a les xarxes socials com als programes de crònica social.

Les noves exclusions i el context de la decisió

La notícia que s'ha ampliat la llista de persones no grates a la Zarzuela sorgeix d'una filtració recent, que ràpidament va ser recollida per mitjans i periodistes de la crònica social. Les fonts, properes a la Casa Reial, insisteixen que la reina Letícia ha mostrat una especial fermesa a l'hora de mantenir la privacitat. Aquesta política de “portes tancades” es reforça després dels últims escàndols que han esquitxat la institució i que, segons cercles propers, han fet malbé la confiança del matrimoni reial.

Els noms concrets que s'afegeixen a la llista no han transcendit de manera oficial. El veto no només afecta esdeveniments privats, sinó també actes institucionals, on la reina manté una ferma vigilància sobre el protocol. Darrere de la mesura hi hauria la intenció d'evitar filtracions, indiscrecions o situacions incòmodes en plena onada de renovacions en la imatge de la monarquia espanyola.

| YouTube: LibertadDigital

La decisió no sorgeix d'un episodi concret, sinó de l'acumulació de situacions en què el cercle de confiança de Letícia s'ha sentit exposat. Recentment, es comentava en fòrums com Twitter la tensió que es va viure durant el passat estiu, quan una visita inesperada va generar malestar intern i va obligar a replantejar la seguretat del Palau.

Reaccions de la família

Les reaccions davant aquest moviment no s'han fet esperar. Encara que ni Felip VI ni la Casa del Rei han emès un comunicat oficial, alguns afins han filtrat el seu descontentament pels canals habituals.

El distanciament entre Letícia i la família política torna a ser tema de conversa. Sobretot, entre aquells que recorden episodis passats com el famós desacord a la catedral de Palma, que va marcar un abans i un després en la percepció pública de la reina.

| Casa Real, XCatalunya

A les xarxes socials, la notícia ha reobert el debat sobre el paper de Letícia com a “guardiana” de l'accés al cercle reial. Mentre alguns usuaris defensen el seu dret a protegir la intimitat familiar, d'altres consideren que aquestes decisions accentuen la imatge freda i distant de la monarquia. Influencers i periodistes com Pilar Eyre han apuntat que aquesta estratègia respon a la necessitat de protegir la reputació de la institució en un moment especialment delicat.

Prevenció de riscos

L'ampliació de la llista de vetats a la Zarzuela no és només un gest simbòlic. És la confirmació que la Casa Reial, sota el lideratge de Letícia, prefereix la prevenció al risc.

Això passa fins i tot a costa de nous frecs interns. Els pròxims mesos prometen ser intensos per al matrimoni reial, que segueix sota l'atenta mirada de l'opinió pública i la premsa del cor.