'Com si fos ahir' 20 de febrer: El Salva queda tocat quan descobreix una cosa del Joel

per Xavi Martín

El capítol del dijous 20 de febrer de 2025 ens porta noves situacions que, tot i ser quotidianes, tenen el seu toc d’imprevist que tant agrada als fans de la sèrie. La jornada comença amb el Francesc que acompanya la Itziar a fer uns encàrrecs.

El que semblava una visita ràpida es transforma en una sortida de festa: entre rialles i brindis, la nit es fa llarga. El Francesc torna a casa de matinada, cosa que no li fa gaire gràcia a la Sílvia, que potser esperava una mica més de sobrietat i responsabilitat. La Sílvia (Montse Germán) cada cop té més clar que el Francesc s’avorreix amb ella i que amb l’Itziar fa realment el què li agrada. En parla amb la Neus, la seva cunyada.

La Itziar la torna a fer grossa

Mentrestant, la tensió s’incrementa a la Barnateca on la Gemma i la Cristina pateixen per la tardor de la Itziar en un moment clau: el dia de la inauguració del nou negoci. Ressaca o venjança per la jugada del sou que li han fet? Aquesta situació provoca frustració en la Gemma i la Cristina, que es veuen obligades a esperar, preocupades que aquesta manca de comunicació pugui afectar l’èxit de la inauguració.

| TV3

Un gest innocent del Quique arriba al Salva

Per acabar, el capítol ens porta una dosi de calidesa familiar. El Quique ha estat convidant el Joel a participar en diverses activitats familiars juntament amb l’Adrià i la Cèlia. Quan en Salva s’assabenta de la bona relació que tenen, li ven una mica d’enviesa, potser per sentir que ell també volia formar part d’aquest cercle més proper.

| TV3

Recordem que el Salva i la Marta poden veure el Joel de tant en tant però no és el mateix que abans, quan vivien tots junts.

On i a quina hora s'emetrà el capítol de 'Com si fos ahir' del dijous 20 de febrer de 2025?

Aquest nou episodi de “Com si fos ahir” s’emetrà el dijous 20 de febrer de 2025, a les quatre i cinc de la tarda. Tindrà una durada de trenta-vuit minuts i es podrà veure en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. Com sempre, després del 'Cuines', on aprendrem a cuinar coca de focaccia especiada. També ous amb favetes i botifarra d'ou.