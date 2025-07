'Com si fos ahir' del 2 de juliol: Salten totes les alarmes amb la Marta

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 2 de juliol arriba amb secrets mal amagats, tensions professionals i crisis sentimentals que poden sacsejar el futur dels protagonistes.

La Patri confessa a la Gemma (Àurea Márquez) que ha decidit tallar definitivament amb el Bernat, buscant aparentment un punt final a una relació marcada per la toxicitat i la manipulació. Però la realitat és molt més complicada: la Patri, tot i les seves paraules, no aconsegueix allunyar-se del Bernat. Aquesta contradicció entre el que diu i el que fa la manté atrapada en un cercle de dependència emocional, que la Gemma sospita però no arriba a comprendre del tot.

Aquest autoengany podria abocar la Patri a nous episodis de control i aïllament, i posa sobre la taula la dificultat real de trencar vincles tòxics encara que racionalment sàpiga que no li convé. També sabrem – tot i que això no aporta gran cosa a la trama – que el Valeri descobreix que la Itziar ja no treballa a la Barnateca… almenys durant uns dies.

Al Víctor se li acumulen els problemes

Mentrestant, al Garden, el Víctor perd els nervis. El client del garden li fa ghosting després d’haver-s’hi embolicat i tot indicava que era una estratègia per a que el Víctor treballés per a ell. Un cop tancat el capítol professional ja no hi tindria més interès. Paral·lelament, un error greu a la consultoria fa que la Cèlia es posi en alerta.

Sumant indicis i actituds estranyes del Víctor, la Cèlia cada cop està més a prop de desemmascarar-lo i descobrir què està passant realment, posant en risc la seva posició a l’empresa i la seva relació amb el grup.

La Isabel comença a sospitar

A nivell sentimental, la relació entre la Marta i el Salva es troba en un moment crític. Les últimes discussions, secrets i diferències de criteri han anat minant la confiança i la complicitat entre ells. La Marta, afectada pel seu propi malestar i decisions recents —incloent-hi la gestió de la relació amb l’Esteve i els conflictes familiars— es mostra cada vegada més tancada i distant.

Aquesta actitud, lluny d’apropar-la al Salva, la va allunyant no només d’ell sinó també del Joel. La Marta no respon trucades de la Isabel, que també sospita alguna cosa. I el més sorprenent… no ha dit res al Joel sobre quan comença a treballar a la Iaia. La situació es complica.

