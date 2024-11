'Com si fos ahir' del 2 de desembre: L'Ismael no apareix per enlloc

El doble capítol de ‘Com si fos ahir’ d’aquest divendres ha estat intens. Per fi hem descobert la realitat del Rodri: no és metge, és auxiliar de clínica. Molts seguidors de la sèrie ja ho intuïen i ara caldrà veure com reacciona l’Eva quan, tard o d’hora, ho sàpiga. Però el plat fort del dia ha estat la festa d’aniversari del Joel. El seu pare, l’Esteve, s’hi ha presentat i ha amenaçat a tothom, especialment a l’Ismael.

Ha marxat abans que arribessin els Mossos però després hem pogut veure com els espiava quan el Salva els duia a la discoteca.

Els nois han anat fins a Badalona i han perdut el bus per tornar. N’han esperat un altre però l’Ismael ha tirat pel dret i ha marxat pel seu compte. Ha trucat al seu pare però no li ha agafat el telèfon i tot seguit un cotxe el seguia. Era el de l’Esteve?

| TV3

Dilluns veurem que el Litus es presenta al pis del Salva buscant l'Ismael, perquè el noi no ha tornat a casa. Més tard, el Joel confessa el que van fer realment la nit abans. No hi ha cap dubte que l’Ismael ha desaparegut i tots els indicis fan pensar que la desaparició no és voluntària i l’Esteve hi està implicat. Però... i si hagués marxat després de saber que la Mari Carmen ha empitjorat?

La Korinna i el Marc es lamenten de no haver-ho dit abans

En una segona trama, veurem que el Marcel no contesta les trucades de la Korinna. Recordem que el Marcel va descobrir, gràcies a la maquiavèl·lica Cati, que el Marc i la Korinna estaven junts. Una traïció. Ràpidament va prendre una decisió: deixar el gimnàs i el pis que comparteix amb el Marc.

La relació està trencada totalment i el Marc ha actuat, una vegada més, de forma egoista. El Marc presenta la noia a la Cati i li asseguren que, de moment, no volen tenir fills. La Cati no se'n refia. No és cap sorpresa que a la Cati no li agrada cap noia que està amb el seu fill i sempre s’ho fa venir bé per crear mala maror.

| TV3

El Quique intenta fer les paus amb el Bolaños per evitar problemes: Gran error

Finalment, el Quique està optimista després de fer l'amor amb la Cèlia i decideix ser pràctic i disculpar-se amb el Bolaños, per no tenir problemes. El Bolaños és mala gent i amb una estratègia molt ben planejada està fent mal al Quique. Li està posant tothom en contra. De moment ho ha aconseguit amb el claustre de professors i també ha fet passos per intentar-ho amb l’Adrià i la Cèlia.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 2 de desembre de 2024?

El primer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i dos minuts i durarà, segons la programació oficial de TV3, uns trenta-cinc minuts. Es torna a la normalitat i només hi haurà un capítol. Un episodi que, com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.