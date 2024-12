L'anècdota de l'actor Oriol Pla en un control de la Guàrdia Civil: 'Pensaven que...'

Oriol Pla, conegut per la seva brillant interpretació a la sèrie 'Yo, adicto', va protagonitzar una insòlita història fora de càmeres. En una entrevista recent, l'actor va relatar un curiós episodi viscut durant el rodatge de la sèrie. Quan duia una bossa de lactosa en pols, que utilitzava per assajar escenes en què el seu personatge havia d'esnifar substàncies.

A la ficció, Pla interpreta Javier Giner, un home que lluita per superar la seva addicció a les drogues. Per donar realisme a la seva actuació, utilitzaven lactosa en pols com a substitut a les escenes de consum.

Pla va decidir endur-se una bossa d'aquest material a casa per practicar com simular una línia de droga mentre recitava el text. La intenció era assajar i millorar el seu acompliment, però les coses van fer un gir inesperat.

La seva surrealista anècdota

Mentre es dirigia a casa, va ser detingut per la Guàrdia Civil en un control rutinari. Els agents, en revisar les seves pertinences, van trobar la bossa de lactosa, l'aparença de la qual era sospitosament similar a la d'una substància il·legal.

| Instagram

Pla, lluny d'intimidar-se, va explicar de manera espontània i amb humor la situació. "Això és lactosa, si voleu, podeu provar-ho", va afirmar, intentant tranquil·litzar els agents.

Segons va explicar l'actor, els guàrdies civils van reaccionar amb sorpresa i certa incredulitat al principi, però van acabar acceptant l'explicació. Pla va aprofitar per aclarir que era actor i que la lactosa era simplement un recurs d'utillatge per a la feina.

"Van tocar la borsa, la van analitzar i finalment em van creure", va relatar entre rialles. El que és surrealista de la situació va ser que, per un moment, va arribar a pensar que podia acabar a comissaria per una cosa tan absurd com assajar per a una simple escena.

Aquest episodi, tot i que anecdòtic, mostra l'alt nivell de compromís d'Oriol Pla amb el seu personatge. L'actor, conegut pel seu talent i capacitat per aprofundir en rols complexos, ha demostrat ser una peça clau en l'èxit de la sèrie 'Yo, adicto'.

La seva dura interpretació

La sèrie, basada en l'experiència real de Javier Giner, no només narra el drama de l'addicció, sinó també la possibilitat de la redempció i la superació. Cada escena està carregada d'emoció, cosa que Pla aconsegueix transmetre amb mestratge.

A més, l'incident reflecteix com pot ser de complicat ficar-se a la pell de personatges tan foscos i torturats. Pla no només va haver de recrear els diferents gestos i comportaments d'una persona dependent, sinó també submergir-se emocionalment en el dolor i la lluita d'algú en aquesta situació.

Aquesta dedicació al detall és el que fa que la seva interpretació sigui tan impactant i el situï com un dels grans noms de la interpretació a Espanya. L'anècdota amb la Guàrdia Civil, a més, posa de manifest el tipus de situacions inesperades que enfronten els actors al seu dia a dia.