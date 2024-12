'Com si fos ahir' del 19 de desembre: Crisi total entre el Toni i la Gemma

Al capítol d’avui dimecres de ‘Com si fos ahir’ ha passat el què tenia que passar. El Jordi ha confessat a la Gina que creu que es va embolicar amb la Lídia. No hi ha proves d’això i els fans de la sèrie estan convençuts que la Lídia s’ho inventa tot però ella ja ha fet mal.

Així de clar li diu a la Gina. Ho ha fet per venjança. Queda molt tocada i la Lídia surt, per ara, vencedora. Se sabrà la veritat? Perdonarà la Gina al Jordi si es confirma que es va embolicar amb la Lídia? Com reaccionarà si sap que la seva cosina s’ho ha inventat tot?

Preguntes de les que no obtindrem resposta al capítol de dijous, el penúltim d’aquest 2024. En canvi, sí que veurem com avancen tres trames. A la primera d’elles, l'Eva està nerviosa per l'operació del dit. Truca a la Júlia i fins i tot s’espanta per si no la tornarà a veure. Una exageració si tenim en compte que l’operació és al dit i el risc per a la vida és inexistent.

| TV3

El Rodri a punt de ser descobert

El Rodri també ho està, no para de revisar vídeos per saber què ha de fer. Li demana a l'Andreu que l'ajudi i que li faci d’infermer. L’Eva potser no es morirà però tot indica que l’operació acabarà malament. Coneixeran l’Eva i l’Andreu tota la veritat sobre el seu nòvio i amic respectivament? Com reaccionaran?

La Gemma pren una decisió

En una segona trama, veurem que la Gemma deixa l'autoescola i en dona les culpes al Toni. Li diu que està fent tot el possible perquè el negoci rutlli però que amb les seves decisions immobilistes no hi ha res a fer. En una celebració de Nadal amb els amics, la tensió entre la parella creix i la crisi s'accentua. Era evident que la crisi s’havia tancat en fals. Hi ha massa rancúnies entre la parella. Ho deixaran estar?

La Naiara nerviosa, creu que suspendrà

Finalment la Naiara creu que no ha aprovat les proves per entrar a l'escola de policia. Però el Toni Petit i la Patri són optimistes i estan pendents dels resultats. Nou acostament Toni-Patri.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 19 de desembre de 2024?

El penúltim capítol de l’any de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i set minuts de la tarda i tindrà una durada aproximada de quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma trobaràs aquest episodi i qualsevol d’aquesta i de les anteriors temporades per veure’l quan vulguis.