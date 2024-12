'Com si fos ahir' del 18 de desembre: L'Isern tenia raó

Ens anem acostant a l’aturada de Nadal a ‘Com si fos ahir’. La sèrie de sobretaula de TV3 no tornarà fins passat Reis i tot indica que algunes trames no es tancaran. D’aquesta manera els seguidors de la sèrie tindran més ganes quan torni al gener. El què sí sembla que ha quedat tancat després del capítol d’avui és el tema Ismael. La Mari Carmen s’ha imposat a la Noe i no hi haurà denúncia. Ara bé... acabarà realment així? Descobriran els Mossos d’Esquadra tota la veritat?

Mentre això passa... o no, anem a veure les tres trames del capítol de dimecres. A la primera d’elles, la Marta organitza un sopar de Nadal en família. És la primera vegada que ho fa. El seu caràcter ha canviat molt en els darrers anys.

Ella ho justifica dient que és la primera vegada que hi ha el Joel i que darrerament tots ho han passat molt malament. El Joel queda amb la seva mare i, com que veu que estarà sola, li demana a la Marta que la convidi al sopar.

| TV3, XCatalunya

La Lídia continua fent de les seves

Per altra banda, La Gina li prohibeix a la Lídia que es torni a quedar a dormir a casa seva i es nega a celebrar les festes de Nadal amb ella. La Lídia aprofitarà per fer el seu discurset hipòcrita per intentar estovar la Gina. La realitat és que li vol mal. No ha paït que la tieta Matilde li cedís l’edifici de Vic a la Gina. És perillosa i la Gina – i el Jordi – massa innocent. A la nit, la bola es farà encara més grossa...

Marcel - Korinna: Moment clau

Finalment, la Cati i l'Agustí renuncien a seguir intentant que el Marcel i la Korinna s'emboliquin. Però no saben que els seus plans no han sortit tan malament. Tot indica que l’Isern encertarà? Des del primer moment ha vist què aniria passant.

| TV3

L’aparició de l’Etna ho ha canviat tot. De fet veurem com el Marc està més distant amb la Korinna. Una Korinna que, en els darrers dies, ha fet un acostament amb el Marcel. Passarà alguna cosa entre ells? O haurem d’esperar uns dies?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 18 de desembre de 2024?

L’episodi d’aquest dimecres de ‘Com si fos ahir’ començarà relativament aviat. A les quatre i tres minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, tindrà una durada – comptant la pausa publicitària – d’uns quaranta minuts. El podràs veure en directe al teu televisor o bé a la plataforma 3cat.