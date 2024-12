L'actor de 'La que se avecina' al qual no sabies que li va tocar el 'Gordo' de Nadal

La loteria de Nadal és un dels moments més esperats de l'any. L'emoció envolta tot el país cada 22 de desembre. El sorteig no entén de classes socials ni de fama: qualsevol persona pot convertir-se en milionària d'un dia per l'altre. Encara que les possibilitats són mínimes, a vegades els més afortunats resulten ser rostres coneguts. Alguns famosos també han viscut aquesta experiència que, per a molts, sembla impossible.

Una de les històries més curioses i menys conegudes és la de l'actor Nacho Guerreros, famós per interpretar a Coque a La que se avecina. El que molts no saben és que la seva vida va canviar per complet gràcies a la Loteria de Nadal. El 2002, Guerreros va ser un dels agraciats amb el Gordo. El número premiat va ser el 08103, comprat en un petit poble de La Rioja. En aquell moment, l'actor encara no havia assolit la fama i portava una vida molt diferent de l'actual.

Abans de guanyar la loteria, Nacho Guerreros treballava com a cambrer en un bar de copes. El seu somni sempre havia estat dedicar-se a la interpretació, però no trobava la manera d'aconseguir-ho. Els diners del premi van suposar un autèntic punt d'inflexió en la seva vida. Lluny de gastar-los en capricis, va decidir invertir-los en la seva carrera professional. Amb aquella quantitat, va comprar els drets d'una obra de teatre que el va portar a l'èxit.

| Telecinco

Una bona inversió

Gràcies a aquesta inversió, Nacho Guerreros va poder rellançar la seva trajectòria com a actor i dedicar-se per complet a la seva passió. Amb esforç i talent, va aconseguir obrir-se camí en un món tan competitiu com el de la interpretació. A poc a poc, va començar a rebre papers importants fins a assolir la popularitat amb el seu personatge de Coque. Sens dubte, el premi de la loteria va ser l'empenta que necessitava per canviar el seu destí.

L'actor sempre ha estat molt agraït amb aquella sort inesperada que li va canviar la vida. Ell mateix ha reconegut en entrevistes que, sense aquell cop de fortuna, avui la seva vida seria molt diferent. La combinació de treball dur i aquell impuls econòmic li van permetre assolir l'èxit que sempre havia somiat.

| RTVE

Nacho Guerreros no és l'únic famós que ha guanyat algun premi gran a la Loteria de Nadal. Altres personalitats conegudes també han viscut aquesta experiència tan única. Mercedes Milà, presentadora i periodista, va ser una de les agraciades en el seu moment. També l'empresària Carmen Lomana va tenir la sort del seu costat en un dels sortejos. La cantant Soraya Arnelas i el presentador Carlos Sobera són altres noms que han gaudit de premis importants.

La Loteria de Nadal, a més de ser un esdeveniment emocionant, ha canviat la vida de moltes persones anònimes i conegudes. Nacho Guerreros és un exemple clar de com un premi inesperat pot ser la clau per assolir un somni. Ara, queda per veure qui serà l'afortunat aquest any. El 22 de desembre és a tocar, i la sort podria somriure a qualsevol.