Diego el Cigala: Les seves tèrboles històries del passat que reapareixen després de ser condemnat

per Sergi Guillén

Diego 'El Cigala' és un dels grans noms del flamenc en les últimes dècades. La seva veu i carisma el van convertir en una icona internacional gràcies a èxits com Lágrimas negras. Tanmateix, la seva vida personal ha estat marcada per tragèdies i controvèrsies que no han passat desapercebudes.

La mort de la seva esposa, Amparo Fernández, va ser un cop que va deixar una profunda empremta en el cantaor. Després de dècades al seu costat, la seva pèrdua el 2015 va marcar un abans i un després en la seva vida. Amparo no només va ser la seva parella, sinó també el seu major suport i representant.

Des de llavors, Diego 'El Cigala' ha protagonitzat titulars menys favorables. Els escàndols, problemes judicials i acusacions l'han acompanyat, tacant la seva reputació artística.

Les denúncies recents: Maltractament físic i psicològic

El judici actual a Jerez de la Frontera ha tornat a posar a 'El Cigala' en el punt de mira. Dolores 'Quina' Méndez, la seva exparella, el va acusar de maltractament físic i psicològic, desencadenant una sèrie de polèmiques.

| Instagram

El cantaor, detingut a Madrid el 2021, va negar les acusacions i va defensar la seva innocència davant el jutge. Segons les seves paraules, la relació va ser un "autèntic infern".

Tanmateix, les acusacions no són noves en el seu historial. Al llarg dels anys, l'artista ha enfrontat problemes amb la justícia, des d'agressions verbals fins a incidents en espectacles i programes de televisió.

Problemes del passat que ressorgeixen

Un dels episodis més polèmics va ocórrer el 2003, quan va ser condemnat per amenaces i agressió a una hostessa durant un vol. Les paraules dirigides a la treballadora i l'intent d'agressió li van valer una multa econòmica. No seria la última vegada que el seu caràcter explosiu quedaria en evidència.

Anys després, la seva aparició a El Hormiguero va deixar un incòmode record. Pablo Motos va haver de donar per finalitzada l'entrevista abruptament a causa del comportament de l'artista.

Els rumors sobre la seva presumpta addicció a les drogues i les crítiques per la seva actitud a l'escenari també van enfosquir la seva trajectòria. El van acusar d'actuar sota els efectes de l'alcohol i d'oferir espectacles de baixa qualitat.

La figura d'Amparo i el seu impacte en la seva vida

Amparo Fernández va ser, sens dubte, un pilar fonamental en la vida de 'El Cigala'. Va ser ella qui el va ajudar a superar els seus problemes personals, inclosa una etapa de dependència. Tal era la seva influència que va arribar a aïllar-lo a Robledo de Chavela per recuperar-se, sota estricta vigilància.

La mort d'Amparo el 2015 per càncer va devastar el cantaor. Tant que va decidir pujar a l'escenari el mateix dia de la seva defunció per retre-li homenatge amb la seva música. La seva dependència emocional cap a ella va ser tal que mai va imaginar recuperar-se.

La seva nova família i les ombres que persisteixen

El 2017, Diego 'El Cigala' va iniciar una relació amb Dolores 'Quina' Méndez, amb qui va tenir dos fills. Tot i que van compartir moments feliços, la denúncia per maltractament físic i psicològic va entelar aquesta etapa. La relació va passar de ser un refugi emocional a un complicat procés judicial.

Actualment, la figura de l'artista continua dividint opinions. Mentre els seus seguidors més fidels el defensen, els titulars de premsa i els escàndols judicials semblen perseguir-lo sense descans.