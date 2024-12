'Com si fos ahir' del 12 de desembre: La trucada misteriosa de l'Ismael al Litus

Es va acostant l’aturada de Nadal a ‘Com si fos ahir’ i la majoria de trames van avançant. Avui hem pogut veure com, per fi, la Mari Carmen es despertava. Ha estat uns dies en coma després que l’Ismael l’ataqués. No va ser premeditat. El noi va entrar a robar diners per poder anar amb la seva nòvia, l’Aloma, a un concert. L’Ismael continua desaparegut però tot fa pensar que ha marxat voluntàriament per por a les conseqüències si l’enxampen. La Mari Carmen, per ara, no recorda res.

A la primera trama del capítol de dijous, veurem que el Litus rep una trucada al mòbil d'algú que li diu que l'Ismael està bé. La trucada es fa des del mòbil de l’Ismael. El Litus està optimista però l'Íngrid el culpa de tot el que ha passat. La realitat és que cap dels dos ha estat bon pare i l’Ismael ja fa temps que fa coses estranyes. Alguns fans de la sèrie parlen fins i tot del ‘gen Ramis’ en referència a la manera de ser que tenen l’Ismael, la Marta i el Litus.

I parlant de la Marta, el Toni Petit rebrà una bona esbroncada per preparar la decoració nadalenca de la Iaia. Amb l’Ismael desaparegut, la Marta no està per festes. Això sí, veurem que el Toni Petit i la Patri tenen, o almenys això sembla, una relació més cordial.

| TV3

La Cati li torna a fer grossa al Marc, que continua perdut per Alemanya

Per altra banda, la Cati li torna la documentació a la Korinna i la fa coincidir amb el Marcel expressament. Els deixa sols. A tot això cal sumar que l’Isern, gran amant de les pel·lícules romàntiques té una teoria. Li diu a la Korinna que en realitat està enamorada del Marcel però que en realitat bloqueja aquest sentiment perquè havia de ser el pare del seu fill. El Marc encara està atrapat per la neu a Alemanya. Què acabarà passant?

El Bolaños s'està sortint amb la seva

Finalment, el Quique intenta fer un acostament amb els companys de l'institut, però no ho té fàcil perquè el Bolaños ha anat malparlant d'ell i els altres se'l creuen. Una companya li etziba que ha malparlat d’ella a la directora. És mentida però el Bolaños li va dir i el Quique ho té molt difícil per desmentir-ho. Poc a poc, el Bolaños va deixant el Quique sol. I encara pot fer-li molt de mal a través de la Cèlia.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 12 de desembre de 2024?

Aquests dies, ‘Com si fos ahir’ està començant uns minuts més tard del que ha estat habitual les darreres setmanes. Concretament, el capítol d’aquest dijous començarà a les quatre i vuit minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, tindrà una durada de trenta-vuit minuts. Es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.