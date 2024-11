'Com si fos ahir' del 13 de novembre: El Joel en perill per un pla del seu pare

El capítol de mitja setmana de ‘Com si fos ahir’ arriba amb quatre trames diferents. N’hi haurà de tot tipus però la més forta serà, una vegada més, la que té a veure amb el Joel i els seus pares, especialment amb el seu pare, que el maltractava.

L'Esteve té plans per a la família que inclou el Joel. Vol marxar fora del país amb tota la família, Joel inclòs. Així li explica a la seva dona, la Isabel (Mariona Ribas). Tem que també els treguin la custòdia del nou nen que ha de néixer. O almenys aquesta és l’excusa. Tot i que ella d’inici no ho veu gaire clar, està completament dominada per l’Esteve i tot indica que hi acabarà accedint.

Qui es mostra més ferm és el Joel. Ja en va tenir prou amb una visita i no vol tornar a veure el seu pare. La Marta també li demana que li expliqui tot el què passa per així poder-lo ajudar. El Joel queda amb la seva mare i li retreu el passat. Recordem que la Isabel no va fer res per impedir els maltractaments que patia.

Triangle amorós amb 'copaping' pel mig

Per altra banda, el Marcel explica al Marc que tirarà endavant el copaping. Ho té clar però el què no sap és que al seu germà també li agrada la Korinna i li va fer un petó. A més semblava que a ella també li agrada el Marc. Problemes a la vista. La Korinna està ovulant i vol començar el procés. El Marc, però, intentarà evitar-ho. Com acabarà? Es tornaran a barallar els dos germans quan se sàpiga la jugada del Marc?

Novetats amb el Toni Petit

A qui li van millor les coses és al Toni Petit. Malgrat que va rebre un cop fort quan la Patri el va deixar de males maneres, està decidit a no perdre el temps. La Mari Carmen troba roba interior de dona a la Iaia i el Toni Petit acaba confessant que va estar amb una noia al local. La Mari Carmen fa broma però segurament no li expliqui a la Marta que, coneixent-la, sí que s’enfadaria.

La Gemma busca inversors

Finalment veurem la Gemma en estat pur. És clara i directa i s’implica molt en la feina. Ara assessorà el Valeri i la Patri amb l’escape room i els diu que cal buscar nous inversors. Coneix gent gràcies a la seva experiència a la consultoria i en podrà trobar amb facilitat. El Valeri tot i que no tindrà els diners de l'herència no ho veu clar perquè no vol que altres persones prenguin decisions.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 13 de novembre de 2024?

L’episodi de ‘Com si fos ahir’ d’aquest dimecres començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3 durarà 38 minuts. Com sempre es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.