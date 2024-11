'Com si fos ahir' de l'11 de novembre: El Francesc comença a sospitar de la Sílvia

El primer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ s’hauria d’haver emès aquest divendres i, per tant, ser el darrer de la setmana. Recordem que la setmana passada, com a conseqüència de la DANA al País Valencià l’episodi de dimecres no es va emetre i ara en balla un. Això implica que, almenys a curt termini, els capítols de dilluns – que haurien de ser del divendres anterior - tinguin més sorpreses.

Dilluns hi haurà tres trames. A la primera d’elles, la Lídia maleeix la seva cosina i la seva tieta pel pacte de l'edifici. Està molt enfadada i creu que la Gina ha jugat brut. En part és veritat però ella no es queda curta. Li diu al Valeri que les persones grans són fàcils de manipular. Tot indica que la Lídia no ho deixarà estar i qui sap si acaba anant als jutjats. El Valeri també s’enfada perquè s’ha quedat sense els diners que es pensava que la mare li donaria. La Gina té molts remordiments de consciència i anul·la la visita amb l'arquitecta.

La Noe fa mala cara al Víctor

Per altra banda veurem que continuen els problemes a la consultoria. La Noe i la Cèlia critiquen el Víctor per haver canviat una reunió sense dir res. La Noe tracta el Víctor de forma molt freda des de que fa uns dies van topar perquè ella va desaparèixer per anar a fer una classe de zumba mentre algunes coses de la consultoria quedaven desateses. Tot són problemes per al Víctor ja que l'Àngela, la seva ex, manipula la seva filla Aloma perquè no quedi amb el seu pare. L’Aloma, per cert, s’ha fet amiga de l’Ismael. A ell li agrada i la Mari Carmen se n’adona.

El Francesc comença a descobrir coses

Finalment, el Francesc es planteja tornar a quedar amb el Toni. Malgrat l’espectacle que aquest últim va muntar, li cau bé. Però el més interessant passarà després. La Neus convida el Francesc i la Sílvia a passar el Cap d'Any. El Miqui li diu a la Sílvia que es comportarà però el Francesc veu un missatge al mòbil de la Sílvia. És d’un tal Pacman. Començarà a investigar. Sabrà tota la veritat? Quines seran les conseqüències?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 11 de novembre de 2024?

Segons la programació oficial de TV3, l’episodi del proper dilluns començarà a les quatre i cinc de la tarda. Tot i així, segurament hi hagi algun petit canvi. Minuts amunt, minuts avall. Tindrà una durada aproximada de quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma, també en diferit sempre que vulguis.