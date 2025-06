'Com si fos ahir' 11 de juny: Gest de l'Itziar que s'endurà l'aplaudiment del públi

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 11 de juny arriba amb nous canvis, reconeixements professionals i advertiments sobre relacions complicades que marcaran el rumb emocional dels personatges.

El Miqui ha fet realitat el seu projecte – tot i que marxa amb recança i per ‘obligació’ - i finalment s’ha traslladat a Austràlia, deixant enrere la seva vida i la seva gent de sempre. Aquesta marxa té un fort impacte en el Francesc, que es mostra especialment preocupat per la Neus.

Després del terratrèmol emocional causat per la confessió sobre la infidelitat de la Sílvia, la Neus ha quedat descol·locada, amb l’autoestima tocada i sense saber ben bé com refer la seva vida. El Francesc intenta ser-hi per ella, tot i que li costa trobar la manera adequada d’ajudar-la, i pateix per com gestionarà la soledat i el dol d’aquesta ruptura. La Neus, però, diu que està bé.

Èxit professional per a la Itziar

Mentrestant, la Itziar recull fruits del seu esforç professional. Les crítiques sobre el menjar que prepara per a l’hotel són excel·lents, i això fa que l’Eugeni li confiï l’encàrrec d’un menú degustació especial per a la temporada d’estiu. Aquest reconeixement representa no només una oportunitat per demostrar el seu talent, sinó també un pas endavant en la seva trajectòria com a cuinera independent. Fa proves a la Barnateca però evita dir-li la veritat a la Gemma.

La Itziar intervé

D’altra banda, la Patri es mostra cada cop més il·lusionada amb el Bernat, especialment pel seu compromís i dedicació a l’ONG, cosa que l’omple d’admiració i respecte.

El Bernat treu pit de ser el portaveu en una reunió. Però la Itziar, coneixedora d’aspectes foscos del caràcter del Bernat i veient la seva amiga massa enganxada, avisa l’Andreu i li parla obertament de la relació tòxica que veu venir.

El personatge interpretat per la Mar Ulldemolins no calla res i quan el Bernat es presenta a la Barnateca li etziba irónica si ha vingut a fer un control sorpresa. Ell fa veure que no ho entén.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 11 de juny de 2025?

El tercer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc de la tarda. Tindrà una durada, segons la programació oficial de TV3, de trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.