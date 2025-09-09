'Com si fos ahir' del 10 de setembre: Torna algú per capgirar la vida de la Naiara

El capítol de Com si fos ahir d’aquest dimecres 10 de setembre arriba amb decisions que es paguen cares. També veurem projectes que es disparen i retrobaments que poden capgirar el rumb d’alguns personatges.
En una primera trama, la Itziar vol consolidar el bon “feeling” amb la comercial que ha conegut els darrers dies i aposta fort per impressionar-la. Es diu Foix i la interpreta la Nausicaa Bonnín. El moviment la pot acostar a la Foix – és evident que s’hi vol embolicar - però té un peatge immediat. Descuidar, ni que sigui una mica, la feina a la Barnateca.
En parlarà amb la Sílvia i també recrimina a la Cristina (Carlota Olcina) que s’hagi d’encarregar d’aquest tipus de coses. El capítol juga aquí amb un equilibri delicat. Si la jugada surt bé, l’Itziar guanyarà oxigen; si no, es trobarà amb la Gemma i la Cristina enfadades. La Gemma continua a Buenos Aires amb el Manel, la Carla i el Nico. Teletreballant. Una tasca que la Cristina considera insuficient.
Estrès a la consultoria
A la consultoria, la Noe i la Cèlia miren el calendari i entenen, de cop, la magnitud del que ve. El Miquel es vol presentar a un concurs públic i, quan ell es posa de ple en un projecte, tot s’accelera. Memòries tècniques, pressupostos, annexos, reunions i revisions a contrarellotge: la feinada és colossal i l’error, car. Comença una marató on caldrà repartir rols, blindar processos i posar límits a una ambició que pot fer créixer l’empresa… o cremar l’equip si no es gestiona amb cap fred.
La Cèlia s’atabala però el Miquel no s’aturarà. El reforç de l’Empar podría ajudar una mica però tot i així venen setmanes – i possiblement mesos – complicats.
El Toni Petit pren una decisió gràcies a la seva germana
El Toni Petit continua rumiant el seu futur fora de La Iaia. El dubte no és menor: marxar és deixar enrere un espai que l’ha sostingut, però també és obrir la porta al seu somni de dedicar-se a allò que està estudiant.
La Marta (Sílvia Bel) ho encaixa amb dificultat i el capítol la mostra especialment sola, atrapada entre la por de perdre’l i la necessitat d’acompanyar-lo. Aquí, la Naiara fa de contrapès: obliga el Toni Petit a pensar en ell mateix, en les seves ambicions i en quin Toni vol ser d'aquí a uns anys. És una conversa incisiva, de les que incomoden però alliberen. També sabrem que el Toni Petit no dirigeix la paraula al seu pare d'ençà que va saber que va apallissar el noi que el va apunyalar.
El passat torna
I és precisament la Naiara qui estrena etapa: ha començat a patrullar com a mossa d’esquadra. El pas de l’ombra a l’uniforme no és menor i el primer dia de carrer li regala un cop d’efecte: apareix un personatge del passat que la descol·loca del tot. Serà el Ferni? Els seguidors de la sèrie tenen clar que sí.
On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del 10 de setembre de 2025?
El tercer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i dos minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3 durarà trenta-set minuts. El capítol es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.