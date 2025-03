'Com si fos ahir' de l'1 d'abril: El moviment de la Isabel que pot dur problemes

El capítol de Com si fos ahir del dimarts 1 d'abril arribarà amb confrontacions decisives, celebracions emotives i nous dilemes personals que sacsejaran encara més el dia a dia dels protagonistes.

La situació del Joel, immers en greus problemes des que es va implicar amb el tràfic de drogues al bar Ferni, arriba a un punt d'inflexió quan la seva mare, la Isabel, decideix actuar amb valentia… o imprudencia. Després d'assabentar-se per la Marta i el Salva del greu perill en què es troba el seu fill, la Isabel, desesperada però decidida, planta cara al Ferni i l'amenaça directament amb trucar a la policia si continua fent servir el Joel per als seus negocis il·legals.

Aquesta confrontació directa podria canviar radicalment la situació del Joel, però també posa la Isabel (Mariona Ribas) en risc, ja que el Ferni ja ha demostrat ser una persona perillosa i imprevisible. Ara queda per veure si la seva intervenció podrà salvar el seu fill o complicarà encara més les coses.

| TV3

A més, també veurem com la Marta i el Salva discuteixen quan ella s’assabenta que el Salva li dóna diners al Joel. El que el Salva sap segur és que no els fa servir per drogar-se però no sap la veritat. El Joel calla que dóna diners al seu pare.

Gir de 180 graus a la vida de la Paz i la Joana

Mentrestant, la Paz i la Joana decideixen organitzar una festa especial per "celebrar la vida". Aquesta decisió arriba després d’una època difícil en què les dues han passat per diverses complicacions personals i familiars. La Paz de fet li demana casar-se, bàsicament per tenir una excusa per celebrar amb amics.

Però, com sempre passa en aquestes ocasions, la festa podria amagar sorpreses inesperades i fer emergir emocions amagades o conflictes latents. Només cal recordar el ‘no-casament’ del Ricky i l’Ivan al final de la temporada passada.

| TV3, Canva de Gu Corrêa, XCatalunya

Novetats a la vida del Litus

Per la seva part, l’Àngela vol aprofitar la Setmana Santa per viatjar a Abu Dhabi amb el Litus. Aquesta decisió provoca una inesperada reacció d’enveja en el Víctor, que intenta seguir els seus passos i planeja marxar amb el Bru durant les mateixes dates. El Victor vol anar a Londres i fer una escapada romàntica. Tanmateix, la realitat s’imposa, ja que el Bru ja té altres plans previstos i això obliga el Víctor a gestionar la seva frustració. Uns plans que passen per anar amb la família del Bru.

Finalment, l'Ismael viu un moment introspectiu després dels últims conflictes a la Barnateca, les tensions amb la Gemma i les discussions amb el seu pare sobre el seu futur professional. En un intent d’apropar posicions, decideix disculpar-se sincerament amb el seu pare i admetre-li que se sent molt perdut vitalment.

Aquest gest d'humilitat i sinceritat pot significar un pas endavant per recuperar la seva estabilitat emocional i resoldre les desavinences familiars, però també podria enfrontar-lo a decisions encara més difícils sobre com orientar definitivament el seu futur. Acabarà la cosa bé o un dels dos – o tots – tornarà a ficar la pota.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol del dimarts 1 d’abril de 2025?

El primer episodi de ‘Com si fos ahir’ aquest mes d’abril començarà a les quatre i un minut de la tarda. Tindrà una durada exacta, segona la programació oficial de TV3, de trenta-vuit minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.