Claudia Pina enlluerna amb les seves vacances amb una persona que no t’imagines

Claudia Pina, la jove joia culer, està protagonitzant una escapada que ha sorprès els seus seguidors. Després de la seva exhibició a la recent final de la Copa de la Reina, on va ser escollida MVP, la futbolista de vint-i-tres anys ha aprofitat uns dies de descans en un entorn paradisíac. El més cridaner: no està sola.

Per a desconcert de molts, la seva acompanyant és una figura coneguda... però no per la seva faceta romàntica. El misteri ha encès les xarxes i ha guanyat atenció sense entrar en especulacions.

Una destinació per recarregar energia

La davantera, nascuda a Montcada i Reixac, va posar el fermall d'or a la temporada amb un doblet decisiu davant l'Atlético de Madrid, confirmant-se com a estrella culé. Dies després, va compartir al seu compte una imatge des d'una piscina amb vistes espectaculars.

El lloc, un autèntic “casoplón” per a una escapada al costat d'una amiga propera: Cata Coll, la portera mallorquina que li ha robat el cor... com a companya de vestidor. Juntes han lluït somriures al capvespre, gaudint de l'aigua i la relaxació després d'una campanya d'altíssim nivell.

Amistat blaugrana al descobert

El que molts interpreten com un possible romanç no ho és. Segons els primers comentaris oficials, es tracta d'una bonica amistat amb història. La connexió entre Pina i Coll neix dins del vestidor, reforçada amb moments distesos, com la calçotada nadalenca en què Coll va confessar a El Nacional que "Pina només sap marcar golassos".

Aquesta complicitat s'ha traslladat al descans estival, compartint confidències, rialles i una complicitat poques vegades vista. Res a veure amb rumors amorosos, més enllà d'una unió genuïna entre dues estrelles del Barça Femení.

Declaracions oficials sobre el viatge?

De moment, cap d'elles ha emès declaracions formals sobre el viatge. Pina simplement va publicar la foto al seu perfil sense text addicional, mentre que Coll va pujar des del seu compte la mateixa instantània des de la piscina.

Tampoc hi ha anunci oficial de Sant Jordi ni de la seva seleccionadora, Montse Tomé. Tot i això, tot apunta a ser un pla íntim entre amigues per desconnectar abans de l'Eurocopa femenina, que comença el 2 de juliol a Suïssa, una cita en què segurament ambdues seran convocades.

Més enllà del postureig

Claudia Pina va irrompre al primer equip el gener de 2018 amb només setze anys, després de destacar a la Masia amb més de 100 gols en juvenil. La seva temporada actual ha estat rodona: títol de Lliga, Supercopa i Copa —el triplet nacional que culmina amb el seu MVP— i una gran renovació de cara al curs vinent.

Per la seva banda, Cata Coll ha crescut com a portera d'elit. Campiona del món, or mundial a Austràlia-Nova Zelanda 2023, i fitxada pel Barça el 2019, on ha guanyat múltiples títols des de llavors. Ambdues es troben en el millor moment professional i, a jutjar per les imatges, també personal.

Què hi ha darrere d'aquesta complicitat?

Aquesta escapada demostra que, de vegades, les històries més interessants no són als titulars morbosos. El viatge de Pina i Coll no suggereix romanç, sinó una amistat sòlida nascuda després d'anys compartint vestidor, títols i confiança. Aquesta relació humana aporta frescor al perfil mediàtic d'ambdues, sense cedir al sensacionalisme.

Continuaran compartint confidències durant l'estiu? El que està clar és que, entre entrenament i torneig, ambdues han triat desconnectar al màxim i ho fan com amigues inseparables. L'estiu promet descans, rialles... i, qui sap, potser alguna entrevista conjunta a xarxes amb noves anècdotes?