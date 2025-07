La festa de Will Smith que s’ha fet viral

L'encant de l'illa ha conquerit Will Smith. Una festa privada, captada en un vídeo viral a les xarxes, ha encès l'atenció sobre la visita de l'actor i músic al GranCa Live Fest. I, tot i que molts esperaven un concert, el que realment ha sorprès ha estat la seva immersió espontània en la cultura illenca.

Will Smith a Gran Canària

Tot va començar quan l'intèrpret de The Fresh Prince va publicar un vídeo amb la frase “If you need me, I’ll be in Gran Canaria”. Des de llavors, clips a TikTok i Facebook mostren Smith ballant, gaudint de còctels i trencant barreres entre estrelles i fans. Mitjans com Vozpópuli destaquen com cridava “Me'n vaig a mudar aquí!” i “Estimo Gran Canària”, mentre tastava la gastronomia i reia amb músics locals.

Un influencer canari de TikTok resumia l'ambient: “La festa privada que ha fet que #WillSmith s'enamori de #GranCanaria”. Els vídeos mostren des de balls improvisats fins a moments emotius amb artistes folklòrics, generant un rebombori que ha impulsat el turisme i l'illa.

El veritable show de Will

No es va tractar només de la seva presentació al festival —programada per al 3 de juliol a l'Estadi de Gran Canària com a part de la seva gira Based on a True Story— sinó de com Smith va abraçar el que és local. Imatges a Canarian Weekly capten l'actor participant en danses tradicionals, tastant menjar canari i visitant un taller de ceràmica.

Especialment emotiu va ser l'instant en què es va unir a Parranda Kal i Canto, tocant la bandúrria, i va participar en un espectacle anomenat Origen, on acòlits locals i artesans formaven part de l'intercanvi cultural. Aquella experiència va ser descrita com “un somni” pels amfitrions, que van destacar la seva proximitat i agraïment.

Impacte a l'illa

Des de les institucions canàries han vist en el fenomen Smith una oportunitat única. Turísticament, les autoritats valoren l'impacte: que a les xarxes es pugui veure la imatge d'una icona de Hollywood gaudint de l'illa és “or pur per a la marca Gran Canària”. A més, està en línia amb els objectius de sostenibilitat i cultura del GranCa Live Fest, que vol destacar l'entorn local.

La premsa especialitzada defineix el gir viral com un “desenfrenament positiu” que ha situat Gran Canària en tendència global. No és habitual que una estrella internacional traspassi també al públic local, a banda del seu escenari quan està de gira.

Turisme, cultura i proximitat

La visita de Will Smith a Gran Canària ha anat molt més enllà d'un concert exitós. Ha estat una trobada autèntica entre estrella global i cultura local. Des de la seva vibrant actuació a l'Estadi de Gran Canària fins a la seva participació en danses tradicionals, mostres de ceràmica i l'autèntic folklore illenc, Smith ha connectat de manera genuïna amb l'illa. Aquest acostament sincer —visiblement reflectit en stories i vídeos virals— no només ha enfortit la seva imatge humana, sinó que ha il·luminat Gran Canària com una destinació cultural de primer nivell.

Aquest tipus d'experiència mostra una nova tendència. Els festivals ja no són únicament musicals, sinó plataformes d'intercanvi cultural amb repercussió global. Ambdós elements —espectacle i autenticitat— s'han fusionat a la perfecció en aquesta edició del GranCa Live Fest. Smith ha deixat empremta no només com a artista, sinó com a veritable pont entre el que és local i el que és internacional.