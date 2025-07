Ferran Adrià t'adverteix del que mai has de fer amb el sofregit: 'Són...'

Pocs noms desperten tanta admiració i debat en la gastronomia internacional com el de Ferran Adrià. El xef nascut a L'Hospitalet de Llobregat no només va canviar per sempre la manera d'entendre l'alta cuina, sinó que ha sabut traslladar la seva visió innovadora a les llars, marcant tendència en quelcom tan quotidià com un sofregit. Però, què amaga realment la seva darrera advertència culinària que tant ha fet parlar a xarxes i programes de televisió?

Al llarg de la seva carrera, Ferran Adrià ha estat protagonista de grans titulars. Des de la seva entrada al llegendari El Bulli fins a la creació de la fundació d'El Bulli'', el seu llegat va molt més enllà dels fogons. Tanmateix, poques vegades una recomanació seva ha generat tanta conversa entre aficionats i professionals com la que recentment ha llançat sobre el sofregit. La polèmica va sorgir al programa ‘Col·lapse’ de TV3 i ràpidament es va fer viral a Twitter i fòrums gastronòmics.

L'obsessió de Ferran Adrià per la precisió: la clau d'un sofregit perfecte

No és cap secret que Ferran Adrià detesta la improvisació a la cuina. De fet, en una de les seves últimes intervencions televisives, el xef ha sorprès insistint en un aspecte bàsic, però que molts passen per alt: la importància de mesurar exactament cada ingredient, fins i tot en preparacions tradicionals. “Quan la gent fa pastisseria, sempre pesa els ingredients. Quan fa salat, no. I no sé per què. Un sofregit no és una ceba i dos tomàquets, són 100 grams de ceba i 80 grams de tomàquet”, declarava amb aquella contundència que el caracteritza.

Aquest consell, aparentment senzill, ha revolucionat la manera en què milers de persones s'enfronten a la base d'infinitat de plats. Adrià subratlla que l'èxit d'un bon sofregit no rau en la quantitat d'ingredients, sinó en l'equilibri perfecte de les seves proporcions. Segons ell, una mica de més o de menys pot arruïnar el gust i la textura, cosa que només qui ha tastat l'autèntic sofregit de restaurant entén de veritat.

L'advertència del xef també inclou un toc d'atenció a qui es resisteix a abandonar les mesures “a ull”. Als fils de Twitter i grups de Facebook dedicats a la cuina, les reaccions no han trigat a arribar. Molts seguidors han compartit imatges dels seus sofregits, alguns fins i tot mesurant amb bàscula digital, mentre d'altres s'aferren a la tradició familiar, defensant que el millor gust és el que recorda a casa, encara que Ferran Adrià ho discuteixi.

Declaracions, reaccions i la influència de Ferran Adrià a les cuines d'arreu del món

Les paraules de Ferran Adrià mai passen desapercebudes. Aquesta vegada, han provocat debat tant a xarxes com als mateixos programes de cuina. Xefs mediàtics com Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz han coincidit a subratllar la importància de la precisió a l'alta cuina, tot i que reconeixen que no sempre és senzill traslladar aquest nivell d'exigència a les cuines domèstiques.

La reacció del públic ha estat de la més variada. D'una banda, hi ha qui veu en Ferran Adrià un revolucionari que obliga a replantejar-se fins i tot els plats més clàssics. D'altra, no falten els qui consideren exagerada la seva visió i prefereixen mantenir el punt d'improvisació a les receptes tradicionals. Tot i això, la seva advertència s'ha convertit en tendència, amb milers de persones buscant “sofregit perfecte Ferran Adrià” o “com mesurar els ingredients del sofregit” a Google.

La influència del xef va més enllà del consell puntual: recorda que l'excel·lència a la cuina és en els petits detalls. És aquest perfeccionisme el que el va portar a transformar un restaurant de la Costa Brava en l'epicentre mundial de la innovació culinària, i el que avui inspira generacions de cuiners i cuineres d'arreu del planeta.

L'inici d'una nova tendència a les cuines domèstiques?

El debat està servit. Gràcies o per culpa d'aquests xefs ens fem diverses preguntes. Ha de començar tothom a pesar els seus ingredients fins i tot al plat més senzill? El que és indubtable és que, gràcies a Ferran Adrià, avui més persones es plantegen la importància de la precisió a la cuina diària.

Potser, el veritable secret del sofregit no sigui només una qüestió d'ingredients, sinó d'atrevir-se a evolucionar, com va fer ell. Es convertirà aquesta advertència en un nou costum a les llars, o seguirà sent territori exclusiu dels xefs més exigents? El temps i els paladars ho diran.

En qualsevol cas, el que mai hem d'oblidar és que, per a Ferran Adrià, cada recepta mereix respecte, precisió i passió. I aquest, probablement, és l'ingredient més difícil de mesurar.