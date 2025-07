L'advertència dura de Santiago Niño Becerra per a aquest mateix estiu

per Pol Nadal

L'any 2025 avança amb una economia global marcada per una inflació persistent, l'escalada dels preus dels aliments i l'energia, i una incertesa creixent derivada de tensions geopolítiques. Durant els últims mesos, la reimposició d'aranzels per part dels Estats Units ha sacsejat els mercats, provocant pics de volatilitat similars als viscuts després de la pandèmia.

Al llarg del mes d'abril, el col·lapse borsari —derivat de la política comercial de Trump— va desencadenar descensos de fins al 10 % a l'S&P 500 X. En aquest escenari, la tesi de Santiago Niño Becerra adquireix encara més rellevància.

Espiral d'aranzels i matèries primeres: l'estratègia amb efecte rebot

Des de la seva intervenció a TV3, Niño Becerra ha emfatitzat que l'actual entorn de pujada borsària no obeeix a fonaments econòmics, sinó a l'expansió monetària després de les crisis de 2008, 2012, 2018 i la pandèmia. També va advertir que, si la política proteccionista nord-americana s'intensifica, podríem veure una situació de "paràlisi econòmica global" aquesta mateixa primavera-estiu.

| Santiago Niño Becerra

La guerra aranzelària transatlàntica ha col·locat el comerç internacional en una posició molt fràgil. La Xina ha respost elevant les seves taxes fins a un 84 %, i amenaça de retallar el subministrament de terres rares, un recurs crític per a la indústria electrònica nord-americana. Segons l'economista, els Estats Units només podrien resistir uns tres mesos sota aquestes condicions sense desfermar una crisi encara més profunda.

Mercats borsaris: correccions transitòries o escenari de crisi prolongada

Niño Becerra relativitza la recent correcció borsària del 10 % a l'S&P 500. Explica que aquest tipus de moviments no representen un perill real —“una caiguda del 10 % no és preocupant; alarmant seria un 80 %”. No obstant això, adverteix que l'economia mundial es troba a la vora d'un escenari extrem.

Si els aranzels s'intensifiquen i es prolonguen, aquests ajustos borsaris són només el preludi d'una recaiguda profunda similar a la viscuda el 2020 durant el confinament. Una paralització que, al seu entendre, ben bé podria produir-se a l'estiu si no hi ha un acord decisiu.

| XCatalunya, redes, Denniz Futalan

Impacte a Espanya i fuga de talent: el cost real a les famílies

En l'àmbit domèstic, Niño Becerra ha denunciat inquietuds creixents entre la ciutadania: inflació disparada, pujades de renda en lloguers i hipoteques, i una sensació de precarietat que colpeja especialment les famílies. En aquest context, Espanya no només pateix l'encariment de béns exportats (com l'agroalimentari o el sector automobilístic), sinó que també afronta el risc que moltes empreses perdin competitivitat davant de productes xinesos.

El catedràtic afegeix que aquesta situació aguditza la fuga de talent. Molts joves professionals emigren buscant oportunitats fora, sigui per salaris més alts o mercats més estables. Ell mateix explica el cas d'una neboda seva que fa sis anys que treballa a la banca britànica i no té intenció de tornar.

Un estiu d'inflexió: rescat global o col·lapse sistèmic?

El diagnòstic de Niño Becerra és contundent. Encara que l'evolució borsària no impliqui un desplom immediat, la prolongació de mesures proteccionistes sense una sortida negociada podria precipitar una recessió mundial similar a la de la pandèmia. L'economia dependria d'una negociació ràpida —idealment abans del final de l'estiu— per evitar el que ell qualifica d'una "nova 'situació Covid'".

| XCatalunya, Tartila, Santiago Niño Becerra

Finalment, llança un advertiment clar: si els Estats Units continua imposant aranzels i no s'assoleixen acords multilaterals, el món seguirà en tensió. La Xina referma la seva posició estratègica, els Estats Units cerquen mantenir la seva hegemonia a través del dòlar, i la Unió Europea fa front a conseqüències que amenacen tant el teixit empresarial com el benestar de les famílies.