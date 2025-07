Ferran Adrià te advierte de lo que nunca debes hacer con el sofrito: 'Son...'

Pocos nombres despiertan tanta admiración y debate en la gastronomía internacional como el de Ferran Adrià. El chef nacido en L'Hospitalet de Llobregat no solo cambió para siempre la manera de entender la alta cocina, sino que ha sabido trasladar su visión innovadora a los hogares, marcando tendencia en algo tan cotidiano como un sofrito. Pero, ¿qué esconde realmente su última advertencia culinaria que tanto ha dado que hablar en redes y programas de televisión?

A lo largo de su carrera, Ferran Adrià ha sido protagonista de grandes titulares. Desde su entrada en el legendario el Bulli hasta la creación de la fundación de 'El Bulli', su legado va mucho más allá de los fogones. Sin embargo, pocas veces una recomendación suya ha generado tanta conversación entre aficionados y profesionales como la que recientemente ha lanzado sobre el sofrito. La polémica saltó en el programa ‘Col·lapse’ de TV3 y rápidamente se viralizó en Twitter y foros gastronómicos.

La obsesión de Ferran Adrià por la precisión: la clave de un sofrito perfecto

No es ningún secreto que Ferran Adrià detesta la improvisación en la cocina. De hecho, en una de sus últimas intervenciones televisivas, el chef ha sorprendido al insistir en un aspecto básico, pero que muchos pasan por alto: la importancia de medir exactamente cada ingrediente, incluso en preparaciones tradicionales. “Cuando la gente hace pastelería, siempre pesa los ingredientes. Cuando hace salado, no. Y no sé por qué. Un sofrito no es una cebolla y dos tomates, son 100 gramos de cebolla y 80 gramos de tomate”, declaraba con esa contundencia que le caracteriza.

| XCatalunya, Canva

Este consejo, aparentemente sencillo, ha revolucionado la forma en la que miles de personas se enfrentan a la base de infinidad de platos. Adrià subraya que el éxito de un buen sofrito no está en la cantidad de ingredientes, sino en el equilibrio perfecto de sus proporciones. Según él, una pizca de más o de menos puede arruinar el sabor y la textura, algo que solo quienes han probado el auténtico sofrito de restaurante entienden de verdad.

La advertencia del chef también incluye un tirón de orejas a quienes se resisten a abandonar las medidas “a ojo”. En los hilos de Twitter y grupos de Facebook dedicados a la cocina, las reacciones no han tardado en llegar. Muchos seguidores han compartido imágenes de sus sofritos, algunos incluso midiendo con báscula digital, mientras otros se aferran a la tradición familiar, defendiendo que el mejor sabor es el que recuerda a casa, aunque Ferran Adrià lo discuta.

Declaraciones, reacciones y la influencia de Ferran Adrià en las cocinas de todo el mundo

Las palabras de Ferran Adrià nunca pasan desapercibidas. Esta vez, han provocado debate tanto en redes como en los propios programas de cocina. Chefs mediáticos como Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz han coincidido en subrayar la importancia de la precisión en la alta cocina, aunque reconocen que no siempre es sencillo trasladar ese nivel de exigencia a las cocinas domésticas.

| ACN

La reacción del público ha sido de lo más variada. Por un lado, están quienes ven en Adrià, un revolucionario que obliga a replantearse incluso los platos más clásicos. Por otro, no faltan los que consideran exagerada su visión y prefieren mantener el punto de improvisación en las recetas tradicionales. Aun así, su advertencia se ha convertido en tendencia, con miles de personas buscando “sofrito perfecto Ferran Adrià” o “cómo medir los ingredientes del sofrito” en Google.

La influencia del chef va más allá del consejo puntual: recuerda que la excelencia en la cocina está en los pequeños detalles. Es ese perfeccionismo lo que le llevó a transformar un restaurante de la Costa Brava en el epicentro mundial de la innovación culinaria, y lo que hoy inspira a generaciones de cocineros y cocineras de todo el planeta.

¿El inicio de una nueva tendencia en las cocinas domésticas?

El debate está servido. Gracias o por culpa de estos chefs nos hacemos varias preguntas. ¿Debe todo el mundo empezar a pesar sus ingredientes hasta en el plato más sencillo? Lo que es indudable es que, gracias a Ferran Adrià, hoy más personas se plantean la importancia de la precisión en la cocina diaria.

Quizás, el verdadero secreto del sofrito no sea solo una cuestión de ingredientes, sino de atreverse a evolucionar, como lo hizo él. ¿Se convertirá esta advertencia en una nueva costumbre en los hogares, o seguirá siendo territorio exclusivo de los chefs más exigentes? El tiempo y los paladares lo dirán.

| XCatalunya

En cualquier caso, lo que nunca debemos olvidar es que, para Ferran Adrià, cada receta merece respeto, precisión y pasión. Y ese, probablemente, es el ingrediente más difícil de medir.