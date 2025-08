La firme reacción de Isa Pantoja ante la noticia más feliz de su madre, Isabel Pantoja

Isa Pantoja ha visto que su madre, Isabel Pantoja, se ha convertido hoy en portada de todos los medios. El motivo es que la cantante celebra su 69 años. La manera que ha tenido la joven de reaccionar a este día tan especial ha sido firme y contundente a través de una publicación en redes.

La mujer de Asraf Beno ha vuelto a demostrar sus firmes convicciones y que tiene muy claro quién es realmente importante en su vida. Y así lo ha dejado claro con un mensaje en forma de vídeo.

| Instagram, @isapantojam

Isa Pantoja lanza un mensaje claro en el día más especial para Isabel Pantoja

Hoy, Isabel Pantoja vive un día muy feliz, pues celebra su 69 cumpleaños. Y lo está haciendo rodeada de amigos y de su inseparable hermano, Agustín. Pero no de sus hijos, con los que está distanciada.

Isa Pantoja es consciente de ese momento tan especial en la vida de su madre. Pero, ¿cómo ha reaccionado en redes? Básicamente, evidenciado de forma firme y contundente que no le importa nada lo que hoy festeja aquella. La artista hace tiempo que se alejó de su día a día y ella no está dispuesta a tener que ceder para que la paz vuelva a reinar entre ambas.

Ese mensaje lo ha lanzado la esposa de Asraf subiendo una publicación de este donde se la ve a ella con su hijo pequeño, Cairo. Se trata de un vídeo donde ella cuida y juega con el bebé en el jardín de su casa, demostrándole todo el cariño y amor que le profesa.

Así, ha reaccionado al cumpleaños de su madre. Sí, dejando claro que tiene muy claras sus prioridades y las personas que quiere a su lado. Y esas son su marido y sus hijos.

| Instagram, @asraf_beno

Isa no ha hecho ningún amago por felicitar a Isabel, y es que esta lleva tiempo no estando en su vida ni preocupándose por ella. Solo hay que ver que, cuando recientemente ha dado a luz, su madre no se ha molestado en saber cómo está ella ni cómo se encuentra el bebé.

Anabel Pantoja sí felicita a Isabel Pantoja: dos formas de vivir el cumpleaños de la tonadillera

En contraste con la actitud de Isa Pantoja, ha destacado la felicitación pública que Anabel Pantoja ha dedicado a su tía Isabel. La influencer ha compartido en sus redes sociales una fotografía junto a la cantante y la ha acompañado con un mensaje emotivo: “Feliz cumpleaños, tita”.

“Hoy, desde la distancia, te mandamos un abrazo y besazo enorme. Sigue luchando, porque para mí has sido y serás un referente siempre. Te quiero”.

Estas palabras muestran la buena sintonía que Anabel mantiene con Isabel Pantoja, evidenciando así la división existente dentro del propio clan. Mientras ella mantiene viva su relación con la tonadillera, Isa sigue marcando distancias. Lo hace centrada en su vida familiar y alejada de los conflictos y tensiones que siempre han rodeado a su familia.

Así, en un día en el que la sevillana acapara portadas por su cumpleaños, la hermana de Kiko Rivera ha preferido dar protagonismo a su felicidad personal. Un gesto que habla por sí solo y que confirma que, para ella, la paz y la estabilidad empiezan en su hogar.