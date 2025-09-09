Logo xcatalunya.cat
Felicitat a la família Grimaldi després de la decisió de Charlene amb el seu fill

Charlene explica com està criant els seus fills mentre brega amb la premsa i els rumors sobre el seu matrimoni

Imatge d'autor de Daniel H. Marín
per Daniel H. Marín

No és habitual que Charlene de Mònaco parli públicament sobre la seva vida privada. Tanmateix, aquesta vegada ha decidit fer-ho. La princesa ha compartit detalls personals sobre com està criant els seus fills, els bessons Jacques i Gabriella.

El seu testimoni ha cridat l'atenció no només per com és de poc freqüent, sinó també per la sinceritat amb què ha abordat el tema. Enmig dels rumors que envolten el seu matrimoni amb el príncep Albert, Charlene ha volgut deixar clar que la seva veritable prioritat són els seus fills.

Malgrat el protocol i les obligacions reials, l'exnedadora sud-africana prioritza el vincle familiar amb els seus fills. Per això, intenta construir amb ells una relació propera i equilibrada, basada en la confiança i el respecte mutu.

Una família de quatre persones, dos adults i dos nens, posen junts mentre es donen les mans; la dona porta un vestit blau clar, la nena un vestit acolorit amb estampat floral, el nen un vestit clar i l'home un vestit fosc amb corbata.
Charlene de Mònaco ha sorprès parlant dels seus fills | Europa Press

Charlene de Mònaco ha pres una decisió important amb els seus fills

Charlene va explicar que no tracta igual Jacques i Gabriella, ja que tenen personalitats molt diferents. Gabriella és descrita com una nena extravertida, curiosa i molt atenta a tot el que passa al seu voltant. Jacques, en canvi, és més reservat.

La princesa el va definir com a reflexiu i tranquil, algú que prefereix "avançar a poc a poc i sense forçar". La princesa ha deixat clar que adapta l'educació dels seus fills al caràcter de cadascun. No els pressiona, però sí que els ensenya el valor del seu paper com a membres de la família.

Segons va explicar, els permet participar en actes oficials només quan estan preparats, perquè aprenguin què implica el seu cognom. Un dels moments més comentats de les seves declaracions ha estat la seva referència directa al vincle que té amb Jacques, l'hereu al tron.

Pla curt de la reina Charlene de Mònaco amb rostre somrient durant un acte oficial el 2025.
La princesa ha assegurat que Jacques és molt madur per la seva edat | Instagram, @palaisprincierdemonaco

La princesa va confessar que manté amb ell converses diferents de les que té amb la seva germana. "És molt madur", va dir Charlene, destacant la seva manera de pensar. "Observa abans d'actuar", va afegir, assenyalant que ja mostra una sensibilitat especial per la seva edat.

Aquests moments a soles amb el seu fill, segons va explicar, són clau per ensenyar-li valors, disciplina i transmetre-li seguretat de cara al futur. Com a mare, assegura ser conscient de la responsabilitat que haurà d'assumir.

Amb aquestes paraules, Charlene deixa en segon pla els titulars sobre la seva vida matrimonial. En canvi, es mostra com una mare centrada a preparar els seus fills per al que els espera, sense deixar de banda el seu benestar personal.

