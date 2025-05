Familia Real británica rota: La desgarradora frase del Príncipe Harry sobre Carlos III

El príncipe Harry ha vuelto a acaparar titulares tras una entrevista exclusiva con la BBC en la que, visiblemente afectado, ha revelado que su padre, el rey Carlos III, no le dirige la palabra desde hace tiempo. Esta confesión llega justo después de que el duque de Sussex perdiera su última batalla legal para recuperar la protección policial financiada por el Estado durante sus visitas al Reino Unido.

El fallo judicial no solo le obliga a asumir las costas del proceso, estimadas en 1,5 millones de libras, sino que también ha profundizado el distanciamiento con su familia.

Revés para el Príncipe Harry

El pasado 2 de mayo, el Tribunal de Apelación británico desestimó el recurso de Harry contra la decisión de 2020 que le retiró la seguridad financiada por el Estado tras su renuncia como miembro activo de la familia real.

| Lecturas, XCatalunya

El comité RAVEC, responsable de la protección de figuras públicas, determinó que el príncipe no tenía derecho automático a dicha seguridad, incluso si ofrecía pagarla de su bolsillo. Harry calificó la decisión como una "trampa del establishment" y expresó su preocupación por el precedente que podría sentar para otros miembros de la realeza que busquen independencia.

En la entrevista con la BBC, Harry manifestó su deseo de reconciliación con su familia, especialmente con su padre, el rey Carlos III, quien actualmente está en tratamiento por un cáncer diagnosticado en 2024. "Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando. La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. No me habla por este asunto de la seguridad", declaró el duque de Sussex.

El príncipe también expresó su tristeza por no poder llevar a su esposa, Meghan Markle, y a sus hijos, Archie y Lilibet, al Reino Unido debido a la falta de seguridad. "No me imagino un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta a Reino Unido en este momento. Lo van a extrañar todo. Amo a mi país, siempre lo he amado, a pesar de lo que hayan hecho algunas personas en ese país", comentó.

Comunicado oficial de la Casa Real británica

Buckingham Palace emitió un comunicado tras el fallo judicial, afirmando que los problemas de seguridad habían sido "examinados repetida y meticulosamente por los tribunales y se había llegado a la misma conclusión en cada ocasión". Sin embargo, no se pronunciaron directamente sobre las declaraciones de Harry en la entrevista.

| Instagram, XCatalunya, naeprai

Fuentes cercanas al rey Carlos III han señalado que el monarca está "frustrado" por la reacción pública de su hijo tras la derrota judicial y por las acusaciones de que la familia real ha influido en la decisión sobre su seguridad.

Expertos en la realeza han criticado a Harry por su tendencia a culpar a otros y no asumir responsabilidad personal. El comentarista real Hugo Vickers y la exeditora real de la BBC Jennie Bond describieron al príncipe como atrapado en el resentimiento y la ira.

A pesar de las tensiones, Harry insiste en su deseo de reconciliación y ha perdonado a su familia por las diferencias pasadas. "Ha habido tantos desacuerdos y diferencias entre algunos miembros de mi familia y yo... Esta situación actual, que ya lleva cinco años en los que respecta a la vida y la seguridad humana, es el punto de fricción. Es lo único que queda", afirmó.

El príncipe también expresó su preocupación por el impacto que la falta de seguridad podría tener en su familia. "Si algo le pasara a mi esposa o a mis hijos, la responsabilidad recaería en 'la Firma'", advirtió, utilizando el término coloquial para referirse a la institución de la monarquía británica.

Con estas declaraciones, Harry pone de manifiesto las profundas divisiones dentro de la familia real y la complejidad de las relaciones familiares cuando se entrelazan con asuntos de seguridad y deber institucional. ¿Será posible una reconciliación en el futuro cercano? Muy difícil, la familia está más rota y separada que nunca.