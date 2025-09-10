La Família Reial d'Anglaterra sorprèn amb una decisió sobre la duquessa de Kent

La recent pèrdua de la duquessa de Kent ha commogut profundament el Regne Unit. Enmig del dol, la Família Reial britànica ha pres una mesura que ha cridat l'atenció pel seu caràcter inusual. Molts s'han sorprès en conèixer el gest que han tingut els Windsor cap al poble britànic després de la mort de la duquessa.
Tal com ha confirmat el Palau de Buckingham, s'ha fet un pas poc habitual dins del protocol reial. La Casa Reial ha optat per obrir un canal públic perquè els ciutadans puguin expressar el seu condol de manera directa. Aquest gest, que trenca amb la tradicional distància de la monarquia, ha estat rebut amb respecte i gratitud per part de la població.
La decisió, oficialitzada poques hores després de l'anunci, permet enviar missatges de condol des del web oficial de la Família Reial. A través d'un formulari habilitat, el públic britànic podrà deixar constància del seu afecte i acompanyar la família en aquest moment tan delicat. No se sol activar aquest tipus d'iniciativa per a membres fora del cercle directe de successió, cosa que ressalta l'estima que se li tenia.
La Família Reial ret homenatge a la duquessa de Kent després de la seva mort
L'anunci s'ha produït cinc dies després de la mort de Catalina, duquessa de Kent, qui va morir dijous passat als 92 anys. El comunicat oficial ha confirmat que la duquessa va morir al Palau de Kensington, envoltada dels seus éssers estimats. Tot i que el missatge ha estat breu, s'ha recalcat l'apreci que sentia tota la Família Reial per ella i la seva entrega a les causes socials i culturals.
Amb aquesta decisió, la Casa Reial ha volgut reflectir l'afecte que molts britànics sentien per la duquessa. La figura de Catalina ha estat molt estimada per la seva proximitat i discreció, qualitats que la van convertir en una figura molt respectada dins i fora de la institució. La seva passió per la música, la seva destacada tasca en l'àmbit educatiu i la seva sensibilitat envers els joves van deixar una empremta que ara la ciutadania té l'oportunitat d'homenatjar.
Tres anys després d'Isabel II, la Família Reial d'Anglaterra reforça el seu vincle amb el poble
Aquest gest també arriba en un moment simbòlic, després de complir-se tres anys de la mort de la reina Isabel II. En un temps marcat per la renovació dels vincles entre la monarquia i el poble, accions com aquesta reforcen la voluntat d'apropament per part de la Casa Reial. Permetre als ciutadans participar en el dol és, sens dubte, un senyal que els temps han canviat, fins i tot per a una institució tan tradicional.
La duquessa de Kent, Katharine Lucy Mary Worsley, esposa del duc de Kent i cosina política de la reina Isabel II, va dedicar gran part de la seva vida al servei públic. Tot i que sempre es va mantenir en un segon pla, va representar amb dignitat la corona en nombrosos actes i projectes socials. Avui, la seva figura és recordada amb respecte, i la possibilitat de retre-li homenatge en línia suposa un reconeixement més al seu llegat.