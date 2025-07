Espanya encareix un panorama econòmic marcat per la persistent pujada dels preus del lloguer i la dificultat creixent per estalviar. Segons dades recentment publicades, la inflació en habitatge ha superat el 6 % interanual a la majoria de les capitals, i l'índex d'estalvi de les llars continua per sota dels nivells prepandèmia.

En aquest entorn, la figura dels divulgadors financers amb un enfocament proper pren rellevància. Així ho demostren milions d'interaccions a les xarxes socials i un interès creixent per llibres com Invierte en ti, de Natalia de Santiago.

Un exemple del canvi de mentalitat és la introducció de l'humor a les finances: quelcom que a primera vista pot semblar descabellat, però que enganxa sense renunciar a la profunditat. Després de la pandèmia, la popularitat d'aquests continguts creix, empenyent una població cada cop més interessada a entendre les seves finances de manera amena.

| OCU

Com identificar un “deute verinós” davant d'un “deute que impulsa el teu creixement”

Natalia de Santiago utilitza una metàfora potent al seu llibre: compara els deutes amb bolets. Alguns són com els bolets verinosos: targetes revolving o altres crèdits de consum amb interessos alts, que només augmenten el problema financer. Altres, en canvi, poden alimentar: com la hipoteca a tipus assumible o préstecs per emprendre un negoci.

La clau és distingir entre endeutament tòxic i endeutament productiu. El primer drena recursos pel cost financer elevat. El segon genera actius o ingressos a llarg termini. Aquesta capacitat d’“apalancament intel·ligent” permet utilitzar recursos aliens per construir patrimoni o emprendre sense perdre liquiditat. Natalia recorda que no tot préstec és dolent; l'important és saber si serà pagat amb interessos raonables i si crea valor real.

El deute com a palanca i el paper reflexiu en la teva salut financera

Quan un deute es converteix en una eina d'inversió, adquireix sentit estratègic. Una hipoteca ben calculada, el pagament mensual de la qual és assumible, pot servir com a base per acumular patrimoni essencial per a la jubilació. Sobre el sistema de pensions espanyol, de Santiago alerta que no es pot dependre exclusivament del que l'Estat aporti, ja que hi ha massa incerteses i variables estructurals youtube. Recomana planificar amb anticipació, combinant estalvi, inversió i deute intel·ligent per construir una independència financera sòlida.

| Canva

Aquest enfocament convida a revisar decisions clau: val la pena endeutar-se per comprar habitatge si les rendes continuaran a l'alça? Sí, si el crèdit millora la teva posició a llarg termini; no, si compromet el teu pressupost per despeses corrents.

Preparació per a la jubilació: com combinar estalvi, inversió i deute per arribar tranquil

La sostenibilitat del sistema de pensions a Espanya està en risc. L'esperança de vida en jubilar-se ja ronda els 23 anys, cosa que implica una pressió més gran sobre l'Estat. De Santiago considera que molts joves no estan conscienciats de com aviat han de començar a estalviar.

Per compensar, recomana mecanismes com un coixí d'emergència —idealment equivalent a tres a sis mesos de sou— i recursos addicionals: dirigir el deduïble fiscal del pla de pensions a inversió, i distribuir rescats per evitar caure en els trams més alts de l'IRPF.

| PixaBay

Afegeix que és recomanable reinvertir l'estalvi fiscal que s'obté per augmentar el capital disponible gràcies a l'interès compost elconfidencial.com. Combinar això amb un cert endeutament estratègic —per exemple, una hipoteca amb quota estable— pot aportar ordre i tranquil·litat financera.

Consells de Natalia de Segura

Els consells sobre deutes no són els únics que dona Natalia de Segura. En altres articles us hem explicat com estalviar si tens un sou que no arriba als 2000 euros i com estalviar i invertir si tens entre 20 i 40 anys. En un entorn de lloguers alts, incertesa en pensions i una economia que exigeix adaptabilitat, aprendre a distingir entre endeutament tòxic i inversió finançada es converteix en una habilitat clau. Sortir de la dicotomia “tot deute és dolent” permet entendre millor quan i com utilitzar el crèdit com a palanca per al creixement i l'estabilitat a llarg termini.

Aquest enfocament, de vegades poc habitual, aconsegueix convèncer: tant per la claredat dels exemples com per l'humor contingut en la seva manera de comunicar i per la solidesa del seu missatge estratègic.